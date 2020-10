Youssoufa Moukoko, Dreifach-Torschütze des BVB im "kleinen Derby" im neuen Gelsenkirchener Parkstadion (3:2), war am Sonntag mit Todeswünschen und Drohungen überzogen worden.

Otto Addo, Talente-Trainer beim BVB, erklärte gegenüber "Sport 1": "Leider gibt es immer noch zu viele Idioten da draußen, die so denken. Ich finde das traurig und schade. Dass so etwas in der Jugend passiert, setzt dem ganzen die Krone auf. "