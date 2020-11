Moukoko wird am Freitag 16 Jahre alt. Am Samstag bei Hertha BSC (20.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) könnte er zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte werden. Der junge Stürmer sei ein "herausragendes Talent", sagte Chatzialexiou, "wir alle würden uns freuen, ihn mal in unserer A-Nationalmannschaft erleben zu dürfen."