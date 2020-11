Mats Hummels bangt um seinen neuen Ruf. Mit insgesamt drei Treffern in den Ligaspielen gegen Schalke 04 und bei Arminia Bielefeld mutierte der Abwehrchef von Borussia Dortmund zum Torjäger. Doch Gefahr droht aus den eigenen Reihen. Youssoufa Moukoko, das jüngste Mitglied im BVB-Talenteschuppen, feiert am 20. November seinen 16. Geburtstag und darf dann in der Bundesliga auf Torejagd gehen.