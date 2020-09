Vielleicht sollte Christian Seifert seine neue Trophäe so positionieren, dass sie von den 36 Klubchefs gut auf den Bildschirmen zu erkennen ist. Mit dem Preis für den "Manager des Jahres" im Rücken dürfte es dem Boss der Deutschen Fußball Liga (DFL) ein Leichtes sein, die Profivereine während ihrer virtuellen Diskussion über die angestrebte Zuschauer-Rückkehr in die Stadien auf "Leipziger Linie" zu bringen.

Die zusätzliche Autorität durch die Auszeichnung der "Sport Bild" hat Seifert bei der DFL-Versammlung am Donnerstag (ab 11:00 Uhr) aber wohl gar nicht nötig. Schließlich haben die Reaktionen auf den bereits genehmigten Plan von RB Leipzig gezeigt, dass sich der Profifußball bei diesem Thema in kaum gewohnter Einigkeit präsentiert. Das legen die strategisch abgestimmten Vorstöße, das geschickte Ausnutzen der politischen Schwächen und kaum für möglich gehaltene Allianzen zwischen sonst zerstrittenen Klubs jedenfalls nahe.

Diesen Aufruf hätte es gar nicht gebraucht. Nahezu alle Vereine arbeiten an Plänen und befinden sich im Austausch mit den Behörden - schon in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) werden wohl Zuschauer in den Arenen sein. Dass sich die Klubs damit nicht an den vorgesehenen Zeitplan der Politik halten, wonach eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien einen Vorschlag bis Ende Oktober präsentieren soll, ist für Seifert nicht verwerflich.