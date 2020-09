Der Pokal soll Fakten schaffen, die Pläne für die Liga laufen auch Hochtouren: Nach dem grünen Licht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bereiten einige Klubs eine Zuschauer-Rückkehr für die 1. Hauptrunde des Pokals (11. bis 14. September) vor und befinden sich deshalb in Gesprächen mit den zuständigen Behörden. Ob auch die Bundesliga der Corona-Pandemie trotzen will und die Zeit der Geisterspiele endet, könnte sich am Donnerstag entscheiden.