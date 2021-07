Modeste weiter: Das Training ist nicht immer leicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Modeste lobte die offensive Ausrichtung unter Baumgart: "Für uns Stürmer ist der offensive Ansatz im Spiel natürlich super. Wir haben häufiger die Chance, uns zu zeigen. Das heißt aber auch, defensiv mehr zu arbeiten, indem wir mehr Druck auf die gegnerischen Verteidiger ausüben."

Zuletzt war Modeste an die AS St. Etienne ausgeliehen worden, konnte allerdings auch verletzungsbedingt nur wenige Akzente setzen: "Jetzt bin ich sehr froh, wieder beim FC zu sein. Es fühlt sich für mich wie ein kleiner Neuanfang an. Ich möchte den FC-Fans zeigen, dass ich noch immer der Alte bin."

(SID)

