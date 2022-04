Die Gäste waren im Spiel nach vorne zielstrebiger und gingen nicht unverdient bereits nach einer knappen Viertelstunde in Führung. Jonathan Burkardt leitete den Angriff selbst ein, bekam die Kugel dann von Anton Stach zurück und visierte vom rechten Strafraumeck das linke Toreck an. Dann aber kam die Mainzer Leihgabe Luca Kilian angerauscht und fälschte den Ball unhaltbar für Marvin Schwäbe ins rechte Eck ab (14.).

Köln hatte offensiv nicht viel zu bieten. Einzig eine schöne Einzelaktion von Ondrej Duda, der gleich zwei Mainzer mit einer Körpertäuschung stehen ließ und dann abschloss, sorgte für ein wenig positive Stimmung auf den Rängen. Sein Abschluss aus 18 Metern war dann aber zu zentral (20.).

Ad

Mainz hingegen konterte immer wieder gefährlich. So leitete Karim Onisiwo den Ball auf der linken Seite weiter zu Jean-Paul Boëtius, der Schwäbe aus spitzem Winkel prüfte (26.).

Bundesliga Ärger bei Augsburg-Sieg gegen Mainz - Schiedsrichter enttäuscht von VAR 06/04/2022 AM 18:27

Erst kurz vor der Halbzeit konnte Köln dann mal Anthony Modeste in Szene setzen. Nach Flanke von Jannes Horn köpfte der Topstürmer allerdings aus fünf Metern deutlich rechts vorbei (39.).

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einem hohen Zuspiel von Dominik Kohr lief Karim Onisiwo Julian Chabot einfach davon und netzte aus sechs Metern halbrechts und relativ spitzem Winkel frech an Schwäbe vorbei ein (55.).

Diesmal allerdings hatte Köln sofort eine Antwort. Eine Ecke von Mark Uth von der linken Seite verlängerte Modeste per Kopf an den rechten Pfosten, wo Ellyes Skhiri den Ball aus kurzer Distanz einnicken konnte (60.).

Köln wollte nun mehr, Mainz hingegen wurde immer passiver. So fiel der Kölner Ausgleich schließlich auch nicht unverdient. Uth setzte am Mainzer Strafraum nach und legte so etwas unfreiwillig für den eingewechselten Dejan Ljubicic auf, der den Ball aus 14 Metern halbrechts wuchtig an Robin Zentner vorbei ins Tor drosch (78.).

Und damit noch nicht genug: Nur wenige Minuten später drehte Köln das Spiel. Bei einer Ecke parierte Zentner einen Kopfball von Salih Özcan zunächst stark, den Abpraller aber drückte ausgerechnet der Unglücksrabe aus der ersten Halbzeit, Luca Kilian, über die Linie (82.).

In der Nachspielzeit bot sich Mainz dann tatsächlich nochmal die große Chance zum Ausgleich. Nach einer zu kurzen Faust-Abwehr von Schwäbe hatte der eingewechselte Marcus Ingvartsen freie Bahn – schoss den Ball aber überhastet drüber (90.+2). So blieb es beim 3:2-Erfolg für Köln, das Mainz in der Tabelle weiter distanziert.

Die Stimmen:

Martin Schmidt (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05): "Bis zur 60. Minute war es ein sehr gutes Spiel von uns. Dann war man sich zu sicher, der Gegner war eigentlich platt. Dann kam dieses Modeste-Tor aus dem Nichts und plötzlich ist Köln wieder da. Ich fand auch, dass der Dreifach-Wechsel von Köln viel gebracht hat mit Özcan, Ljubicic und Schaub."

Anton Stach (1. FSV Mainz 05): "Ich denke, der Wendepunkt war auf jeden das Tor. Klar haben sie dann die Fans im Rücken. Wir haben vielleicht ein bisschen weniger gemacht. Wir hatten jetzt auch drei Auswärtsspiele in sechs Tagen. Die Kölner waren einfach den Schritt schneller in den entscheidenden Situationen. Wenn wir auswärts mit 2.0 führen, darf es einfach nicht sein, dass wir noch 2:3 verlieren."

Dejan Ljubicic (1. FC Köln): "Riesen-Kompliment an die Mannschaft. Unglaublich, wie wir da zurückgekommen sind. Ich glaube, das zeichnet uns die ganze Saison aus, dass wir nie aufgeben und immer nach vorne schauen."

Der Tweet zum Spiel:

Mit seinem Dreifach-Wechsel in der 58. Minute hat Steffen Baumgart alles richtig gemacht.

Das fiel auf: Ausgerechnet Luca Kilian

Im Jahr 2020 wechselte Abwehrmann Luca Kilian vom SC Paderborn zu Mainz 05, wurde aber nach gerade einmal sieben Bundesliga-Einsätzen nur ein Jahr später nach Köln verliehen. Dort entwickelte sich der Innenverteidiger unter seinem Förderer Steffen Baumgart, der ihn noch vom SC Paderborn kennt, zur Stammkraft in der Innenverteidigung. Gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber erlebte Kilian nun ein Wechselbad der Gefühle. In der ersten Halbzeit war er maßgeblich am 1:0 für Mainz beteiligt, als er einen Schuss von Jonathan Burkardt entscheidend ins eigene Tor abfälschte. Im zweiten Durchgang dann wurde der 22-Jährige zum Helden, als er kurz vor Abpfiff den umjubelten 3:2-Siegtreffer erzielte.

Die Statistik: 15

Schon 15 Tore hat der 1. FC Köln jetzt in der Schlussviertelstunde erzielt – auch gegen Mainz 05 hat sich diese mentale Qualität einmal mehr bewiesen.

Streich reagiert auf Bayern-Kritik: "Ein absolutes Unding"

Bundesliga Schwerer Einbruch nach der Pause: Gladbach verpasst Befreiungsschlag 03/04/2022 AM 17:24