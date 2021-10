Köln verschlief den Start im Nachbarschaftsduell mit Leverkusen und machte es der Werskelf durch indivuelle Fehler relativ leicht. Anthony Modeste spielte einen viel zu riskanten Fehlpass in der eigenen Vorwärtsbewegung, die Kölner waren in dieser Situation weit aufgerückt und Leverkusen nutzte das, um schnell umzuschalten. Mousa Diaby bediente am Ende Patrick Schick, der direkt die erste gute Gelegenheit zum 1:0 nutze (15.). Nur wenig später tankte sich Robert Andrich über die linke Seite durch, sein Abschluss missglückte, doch Bellarabi stand goldrichtig und schob am zweiten Pfosten zum 2:0 nur 100 Sekunden später ein (17.).

Köln kam dann eigentlich besser rein, doch die nächste Chance gehörte erneut der Werkself. Jonathan Tah eroberte den Ball und dann ging es schnörkellos nach vorne. Am Ende knallte Jeremie Frimpong das Leder nur an den Querbalken (25.).

Die Hausherren bestätigten dann den positiven Trend und wurden sicherer im Passspiel, doch die Durcschlagskraft fehlte. Die besten Chancen vergab Kapitän Jonas Hector. Zunächst war der ehemalige Nationalspieler aus der Distanz nur zweiter Sieger gegen Lukas Hrádecký (33.), bevor er kurz vor der Pause relativ freistehend per Kopf deutlich verfehlte (44.).

Köln bestätigte die guten Eindrücke vom Ende der ersten Hälfte und war fast über die komplette zweite Hälfte die bessere Mannschaft, auch wenn lange die Durchschlagskraft fehlte. Leverkusen kam, wenn überhaupt, durch Konter zu Chancen, die sie das ein oder andere Mal viel zu halbherzig zu Ende spielten. So vergab auch Schick per Heber die Chance zur Vorentscheidung (57.).

Nach einer guten Stunde erzielte Köln dann den verdienten Anschlusstreffer. Tah flog unter einer Hereingabe Hectors hindurch, Modeste behielt die Ruhe - nur noch 1:2 (63.). Leverkusen blieb weiter passiv, doch Modeste vergab die erste gute Chance auf den Ausgleich (78.), der ihm nur Minuten später gelang. Sebastian Andersson verlängerte einen langen Einwurf per Kopf, der Franzose setzte sich im Zentrum gegen Odilon Kossounou durch und erwischte Hrádecký auf dem falschen Fuß zum verdienten 2:2-Endstand (82.).

Köln wollte noch mehr, kam aber zu keiner weiteren klaren Gelegenheiten, die beste vergab Jan Thielmann in der Nachspielzeit aus der Distanz (90.+3).

Die Stimmen zum Spiel:

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wenn du 2:0 hinten bist und am Ende noch das 2:2 macht, dann sollte man zufrieden sein. Die ersten zwei Dinger legen wir vor und das ist unnötig. Und wie wir das dann gegen mit die beste Umschaltmannschaft gemacht haben, war vor allem super verteidigt von uns. Das liegt dann auch an dem, wie wir verteidigt haben. Aber wie wir die beiden ersten Tore kriegen, das gefällt einem einfach irgendwann nicht mehr, ganz einfach."

Anthony Modeste (1. FC Köln): "Das 2:2 werden viele Leute unterschreiben. Wir haben das Spiel umgedreht, das ist unsere Stärke diese Saison. Das ist unser Wohnzimmer und es ist nicht so einfach, hier zu gewinnen. Ich denke, die zweite Halbzeit war stark von uns. Danke an die ganze Mannschaft und unsere Fans."

Jonas Hector (1. FC Köln): "Wir lagen 2:0 hinten, deshalb kam es auf diese Tugenden an. Wir haben die Fehler im spielerischen Bereich gemacht in der ersten Halbzeit und das haben wir besser hinbekommen zum Ende der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit. Deswegen haben wir es geschafft noch mal heranzukommen."

Lukás Hrádecký (Bayer 04 Leverkusen): "Wenn Du ein 2:0 verlierst, dann fühlt es sich wie eine Niederlage an. Wir müssen das 3:0 oder 4:0 durch unsere Kontersituation machen und dann schalten wir halt ab. Keine Ahnung. Wir verlieren den Kopf in der zweiten Halbzeit und Köln kommt verdient zurück und macht ein gutes Comeback. Es kotzt mich an, das ist ärgerlich."

Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen): "Wir haben super angefangen, es steht 2:0. Wir haben die Chance zum 3:0 und zum 4:0, aber machen es nicht, weil wir in gewissen Situationen einfach zu schlampig spielen. So lassen wir den Gegner immer wieder im Spiel und mit der Kulisse kommt immer mehr Schwung in das Spiel rein. Am Ende war es eine Frage der Zeit. Wir haben darum gebettelt, hier das 2:2 zu bekommen."

Der Tweet zum Spiel:

Aufgrund ungewohnt schlecht ausgespielter Konter ließ Leverkusen die Kölner im Spiel.

Das fiel auf: Modeste bügelt seinen Fehler vor dem 0:1 selbst aus.

Vor dem 1:0 spielte Modeste im eigenen Umschaltspiel einen katastrophalen Fehlpass, der den Gästen erst die gute Umschaltsituation ermöglichte. Beim 0:2 war der Franzose dann nicht involviert. Doch Modeste strahlte auch nach dem Rückstand stets Gefahr und eine gute Körpersprache aus. Vor allem beim Anschluss zeigte er seine Kaltschnäuzigkeit und beweist unter Baumgart mit seinen Saisontoren fünf und sechs, wie wichtig er für Köln ist und rechtfertigt - trotz eines groben Schnitzers - das Vertrauen des Cheftrainers.

Die Statistik: 11

Leverkusener Frühstarter: Das 2:0 war bereits der elfte Treffer der Werkself innerhalb der ersten 20. Minuten - Köln war also durchaus gewarnt.

(SID)

