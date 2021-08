Der 1. FC Köln hat dank einer starken Mannschaftsleistung bereits den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Das Team von Trainer Steffen Baumgart gewann am dritten Spieltag gegen Aufsteiger VfL Bochum verdient mit 2:1 (0:0). Während die Kölner sich nun mit sechs Punkten in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, bleiben die Bochumer bei drei Punkten.

Der vier Minuten zuvor eingewechselte Österreicher Louis Schaub (82.) erzielte das 1:0 für Köln. Der ebenfalls als Joker (71.) gebrachte 19-jährige Tim Lemperle (90.+1) machte alles klar. Der Ex-Kölner Simon Zoller (90.+4) traf zum Anschlusstor. Erstmals seit März 2020 waren unter den 25.000 erlaubten Zuschauern, die fast alle geimpft oder genesen sein mussten, auch wieder Gästefans im RheinEnergie-Stadion zugelassen.

Baumgart änderte sein Team gegenüber der 2:3-Niederlage bei Bayern München vergangenen Sonntag auf drei Positionen. Für Marc Uth (Rückenprobleme), Jan Thielmann (Infekt) und Kingsley Ehizibue (Bank) begannen Ondrej Duda, Sebastian Andersson und Benno Schmitz.

Die Kölner übernahmen auch direkt nach Anpfiff die Kontrolle und versuchten, die tief stehenden Bochumer vor allem über die Außen unter Druck zu setzen. Bereits in der vierten Spielminute hatten die Hausherren die große Chance zur Führung. Anthony Modeste scheiterte allerdings mit seinem Schuss aus kurzer Distanz am Pfosten.

Auch in der Folge versuchte es der FC, der in einem Sondertrikot als Dank für die Unterstützung durch seine Fans auflief, weiter über die rechte Seite. Nach 15 Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Netz, doch Dejan Ljubicics Treffer wurde nach Videobeweis wegen Handspiels aberkannt. Duda (33.) und Ellyes Skhiri (41.) hatten weitere Möglichkeiten zur Führung.

Der VfL Bochum brauchte lange, um in die Partie zu finden. Erst nach über einer halben Stunde kamen die Gäste erstmals in Tornähe, ohne jedoch zu einem nennenswerten Abschluss zu gelangen (34.).

Die erste Chance im zweiten Durchgang hatten dann aber die Bochumer. Sebastian Polters Kopfball landete jedoch auf dem Tornetz (51.). Trotzdem blieben die Kölner, die griffiger in den Zweikämpfen waren, spielbestimmend, fanden jedoch nur selten eine Lücke in der kompakt stehenden Bochumer Hintermannschaft, wie durch Kaptiän Jonas Hector (68.) oder Modestes zweitem Pfostentreffer (73.).

Nach der Länderspielpause geht es für den FC am 11. September zum SC Freiburg (15.30 Uhr), die Bochumer empfangen tags darauf die Hertha (17.30 Uhr).

