Niko Kovac sagte weiter: "Alexander Nübel ist ein Klasse-Torwart, sonst hätten sich die Bayern nicht so um ihn bemüht." Beim deutschen Rekordmeister hat es aber noch nicht gereicht. Hinter Stammtorhüter Manuel Neuer kam der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf gerade einmal vier Einsätze. Bei der AS Monaco soll er Spielpraxis sammeln.

Dort ist er im Konkurrenzkampf mit Benjamin Lecomte, dem bisherigen Stammtorwart. Dank Kovac' Einsatz dürften die Chancen für Nübel, die Nummer eins zu werden, nicht so schlecht stehen.

FC Bayern kann Nübel vorzeitig zurückholen

Für Nübel selbst sollte es das größte Ziel sein, Stammspieler zu werden. "Ich bin froh, bei der AS Monaco den nächsten Schritt meiner Entwicklung machen zu können. Es ist wichtig, auf hohem Niveau zu spielen, und diese Möglichkeit habe ich nun in Monaco", wird er in einer Pressemitteilung des FC Bayern zitiert.

Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic plane der Klub weiter mit Nübel. Vertraglich ließen sich die Münchner absichern, dass sie Nübel auch schon im kommenden Sommer zurückholen können.

