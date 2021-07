Stattdessen solle Davies mit konservativen Methoden behandelt werden. Der Abwehrspieler war nach seiner Verletzung sofort zur Behandlung nach Deutschland zurückgereist.

Eine genaue Prognose über die Dauer seines Ausfalls wollte der Verein nicht abgeben. Man gehe aber davon aus, dass der Linksverteidiger beim Saisonstart noch fehlen werde.

Neben Davies fehlt den Münchnern mit Lucas Hernandez ein weiterer Linksverteidiger. Der Franzose verletzte sich in der Vorbereitung auf die Europameisterschaften am Knie, laut "kicker" verpasst auch er den Auftakt in die neue Spielzeit.

EURO 2020 Sanchos Albtraum-EM: Mit Tiefen und Schrammen nach Manchester VOR EINER STUNDE

Davies wechselte in der Saison 2018/19 an die Säbener Straße. Der Youngster hat sich inzwischen zu einer festen Größe im Team des deutschen Rekordmeisters entwickelt.

Das könnte Dich auch interessieren: Italiener berichten von Bayern-Interesse an EM-Star Chiesa

(SID)

Kahn verrät: Das sind meine größten Herausforderungen als Bayern-Boss

Bundesliga Italiener berichten von Bayern-Interesse an EM-Star Chiesa VOR 3 STUNDEN