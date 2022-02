Er feierte, als hätte er selbst das entscheidende Siegtor erzielt. Der Fan, dem Anthony Modeste nach Spielschluss sein Trikot zuwarf, war außer sich vor Glück, sprang auf der Tribüne herum, wedelte mit dem Trikot. Dann ließ er sich von seinen Freunden feiern, verteilte Umarmungen und Küsschen der Freude.

"Beim letzten Heimspiel habe ich ihn in der Tiefgarage getroffen", verriet Matchwinner Modeste nach dem 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt über den Trikotempfänger. "Ich hab es ihm versprochen - und ich halte mein Wort", erklärte der Franzose.

Die Zuschauer im Rheinenergiestadion haben ihren Mittelstürmer wieder lieb. Den Wechsel nach China zu Tianjin Tianhai vor knapp fünf Jahren haben ihm die Fans in der Karnevalsstadt längst verziehen.

Nach seiner 25-Tore-Saison war Modeste 2017 dem Ruf des Geldes erlegen und entschied sich statt der Europa League mit dem Traditionsklub für ein Engagement in Fernost, nur um etwas mehr als ein Jahr danach wieder bei den Geißböcken anzuheuern.

Wie Phönix aus der Asche

Doch sportlich wollte es für den Angreifer in seiner zweiten Ära in der Millionenstadt vorerst nicht mehr laufen. Nach seiner Rückkehr erzielte er bis zum vergangenen Sommer in 48 Spielen nur elf Treffer in Köln. Vor einem Jahr geriet er sogar aufs Abstellgleis, wurde nach Saint-Étienne verliehen, wo er in acht Spielen ohne Tor blieb.

Doch in dieser Saison stieg er unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart wie Phönix aus der Asche empor. "Er tut im Training alles dafür, dass er Erfolg hat", lobte der 50-Jährige.

Nach 25 Pflichtspielen steht Modeste bei 18 Treffern. Der Franzose zeichnet für mehr als 40 Prozent aller Kölner Treffer verantwortlich. "Diese Saison läuft es bei mir richtig gut", sagte der Franzose nach dem Heimsieg gegen Frankfurt bei "Sky".

Aber der 33-Jährige weiß auch, wem er seinen zweiten Frühling zu verdanken hat. "Ich muss mich bei meiner Mannschaft und meinem Trainer bedanken. Für einen Stürmer ist immer wichtig, wenn der Trainer hinter dir steht", sagte Modeste.

Modeste jagt Bundesligarekord

Nach einer Coronainfektion kam der Angreifer gegen die Hessen zum ersten Mal in dieser Saison von der Bank und sorgte nach 84 Spielminuten mit einem eiskalten Abschluss durch die Beine von Kevin Trapp für den siebten Kölner Heimsieg in dieser Saison. Apropos sieben: In den vergangenen sieben Bundesligaspielen erzielte Modeste sieben Tore.

Hinter Robert Lewandowski, Patrik Schick und Erling Haaland liegt er auf Rang vier in der Bundesliga-Torschützenliste. Vor allem nach Flanken ist der Franzose brandgefährlich. Neun seiner 15 Bundesligatore erzielte Modeste per Kopf und jagt den Rekord von Sergej Barbarez (2000/2001) und Jan Koller (2004/2005), denen in einer Bundesligasaison elf Kopfballtore gelungen waren.

Damit ist er der Garant dafür, dass die Mannschaft von Baumgart aktuell nur zwei Punkte hinter Champions-League-Platz vier rangiert und in Köln schon wieder vom Europapokal geträumt werden darf.

Doch Modeste kennt den FC inzwischen. "Ich weiß, wie es hier ist. Wenn du zwei Spiele gewinnst, träumen die Leute von der Champions League. Wenn du zwei Spiele verlierst, bist du im Abstiegskampf", scherzte der 33 Jahre alte Mittelstürmer bei "Sky"

"Ich liebe den FC"

Trotz des unruhigen Umfeldes: Der Franzose weiß inzwischen, was er am FC hat - und beging daher nicht denselben Fehler wie vor fünf Jahren. Im Winter unterbreitete ihm der saudi-arabische Klub Al-Hilal Riad ein "exorbitantes Angebot", wie Sportchef Jörg Jakobs bestätigte.

Doch der 33-Jährige lehnte ab. "Ich liebe den FC. Ich weiß, aus was für einer schweren Zeit ich komme, und auch, was ich dem Trainer zu verdanken habe. Deswegen habe ich mich mit dem Verein entschieden, abzulehnen", erklärte Modeste.

Auch, weil der Mittelstürmer nicht nur bei den Fans, sondern auch in der Mannschaft beliebt ist. Lizenzspieler-Leiter Thomas Kessler sagte gegenüber dem "Express" : "Wir alle haben Tony zu verstehen gegeben, wie wichtig er für uns ist, und dass wir uns wünschen, dass er bleibt."

Nach dem Heimsieg am Samstag sagte Modeste bei "Sky", dass er natürlich gerne von Anfang an gespielt hätte, freute sich aber auch für seinen Sturmkollegen Sebastian Andersson.

Köln in Karnevalsstimmung

"Ich fühle mich hier wohl und denke, das ist die richtige Entscheidung für alle", sagte Modeste zu seinem Verbleib in der Millionenstadt, in der er noch bis 2023 unter Vertrag steht. Priorität genießen beim Franzosen inzwischen ohnehin andere Dinge als nackte Zahlen.

"Vergangene Saison war es sehr schwer", sagte er in Hinblick auf den Fußball im Rheinenergiestadion und fuhr fort: "Diese Saison haben alle Spaß, uns zuzuschauen. Und man muss im Leben Spaß haben."

Nicht zuletzt Modeste selbst ist dafür verantwortlich, dass die Kölner nach einigen Dürrejahren wieder Freude verbreiten und nicht nur attraktiven, sondern auch erfolgreichen Fußball spielen. Erstmals seit fünf Spielzeiten starten die Geißböcke ohne Sorgenfalten in die Karnevalstage. "Modeste wird bis Rosenmontag durch Köln getragen", vermutete Frankfurt-Trainer Oliver Glasner nach der Niederlage in Köln.

Und auch Modeste befindet sich schon in Karnevalsstimmung. Mit einem "Kölle Alaaf" verabschiedete sich der Strahlemann am Samstag in den wohlverdienten Feierabend und in die fünfte Jahreszeit.

Dank dem Publikumsliebling gibt es in Köln wieder genug Gründe zu Feiern. Während und nach den Spielen.

