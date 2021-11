Pierluigi Collina, Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission, sprach vom "bisher wichtigsten Test" der neu entwickelten Technologie. Spezielle Kameras unter den Stadiondächern liefern dabei automatisch Tracking-Daten an die Videoassistenten, die an speziellen Abseitsstationen entsprechende Situationen prüfen können. "Die Technik ist sowohl bei der Spielvorbereitung als auch bei der Entscheidungsfindung auf dem Platz sehr nützlich", sagte Collina.

"Bei Abseitssituationen wird die Entscheidung getroffen, nachdem nicht nur die Position der Spieler, sondern diese auch anhand ihrer Beteiligung am Spielzug analysiert worden sind." Die endgültige Entscheidung bleibe aber weiterhin "in der Hand des Schiedsrichters".

Ad

Das wird in Katar auch Daniel Siebert (Berlin) sein, der zu den zwölf nominierten Unparteiischen aus sechs Kontinentalverbänden gehört. Zudem ist Christian Dingert als VAR dabei.

Premier League Ex-Stürmer übt vernichtende Kritik an Werner: "Mit und ohne Ball schlecht" VOR 42 MINUTEN

Beim Arab Cup messen sich 16 Teams aus dem arabischen Raum, es ist das Nachfolgeturnier des von 1963 bis 2012 neunmal ausgetragenen Arabischen Nationalpokals.

Ersatz für den Confed-Cup

Zugleich dient das Turnier als Ersatz für den abgeschafften Confederations Cup und damit als Generalprobe für die WM im Wüstenstaat (21. November bis 18. Dezember 2022). Gespielt wird in sechs der acht WM-Stadien in vier Städten. Im Eröffnungsspiel am Dienstag (11:00 Uhr) trifft Katar auf Bahrain.

Ein Dutzend der 368 gemeldeten Spieler steht bei Klubs in Europa unter Vertrag. Der noch prominenteste Profi unter ihnen ist das 18-jährige tunesische Sturmjuwel Hannibal Mejbri von Manchester United.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hertha entlässt Dardai

(SID)

Nagelsmann fordert Ballon d'Or für Lewandowski: "Keiner mehr verdient"

Premier League Streit um Ronaldo eskaliert: Premier-League-Ikonen geraten heftig aneinander VOR EINER STUNDE