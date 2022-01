Bielefeld startete mit einem Paukenschlag in die Partie und ging mit ihren ersten Torschuss direkt in Führung. Am Ende einer starken Kombination kam Patrick Wimmer links im Sechzehner frei zum Abschluss und verwandelte souverän flach ins rechte Eck (5.). Die Arminia war in der Anfangsphase das gefährlichere Team und kam immer wieder durch schnelle Umschaltmomente zu Chancen. Nach einem Flügellauf von Wimmer legte er quer für Janni Serra, der seinen Schuss allerdings klar rechts vorbei setzte, zudem stand der Österreicher zuvor im Abseits (11.). Nach etwas mehr als einer Viertelstunde hatte die Eintracht die Riesenchance zum Ausgleich als Djibril Sow einen genialen Pass in den Lauf von Jesper Lindström spielte dann aber frei vor Stefan Ortega die Nerven verlor und vorbeischoss (16.).

Die Arminia war im ersten Durchgang sehr effektiv und nutzte ihre zweite große Chance, um auf 2:0 zu erhöhen. Wimmer wurde rechts in den Sechzehner geschickt, wo er den Ball nach einem starken Haken mit einer Rabona-Flanke in die Mitte spielte, dort beförderte Alessandro Schöpf die Kugel mit der Brust über die Linie (27.). Kurz danach gab es direkt zwei sehr gute Chancen für Rafael Borré, doch zunächst scheiterte er aus spitzem Winkel nach Vorlage von Lindström und danach hielt Ortega einen Schuss nach Tuta-Flanke (31. & 34.). Kurz vor der Pause hatte Masaya Okugawa noch einmal die Chance seine Tor-Serie auszubauen, doch Kevin Trapp fischte seinen Schuss aus dem bedrohten Eck (40.).

Die Eintracht kam etwas besser aus der Pause, ging aber wieder leichtfertig mit ihren Chancen um. Zunächst wurde ein Schuss von Daichi Kamada geblockt und danach scheiterte Lindström aus spitzem Winkel an Ortega (55.). Bielefeld verteidigte über weite Strecken sehr stark, ließ aber dennoch immer wieder Gelegenheiten zu. Kamada bediente Filip Kostic links im Sechzehner, dessen Schuss ging allerdings nur ans Außennetz (66.).

Frankfurt tat sich insgesamt sehr schwer noch mal gefährlich vors gegnerische Tor zu kommen, auch weil die Arminia es sehr stark verteidigte. In der Nachspielzeit legte der eingewechselte Gonzalo Castro noch einmal unfreiwillig für Borré vor, der frei vor Ortega am starken Schlussmann scheiterte (90.+3). Die Arminia konnte sich damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sichern. Frankfurt verliert das erste Heimspiel an einem Freitagabend seit März 2013 und verliert wichtige Punkte im Kampf um Europa.

Das fiel auf: Ohne Kostic geht wenig

Nachdem die Eintracht letzte Woche coronabedingt auf Filip Kostic verzichten musste, wo sie dann nicht über ein 1:1 gegen den FC Augsburg hinweg kamen, war es heute fast so als stünde er ebenfalls nicht auf dem Platz. Cedric Brunner nahm den Serben heute sehr stark aus der Partie, was die Offensive der Eintracht sichtlich schwächte. Insgesamt kam Kostic auf lediglich zwei Torschüsse und brachte nur 70% seiner Pässe an den Mann. Es ging kaum etwas über seine Seite, meistens mussten Kamada oder Lindström das Heft in die Hand nehmen und Chancen kreieren. Hinzu kam eine schlechte Chancenverwertung von der gesamten Offensive, so scheiterte Lindström gleich zweimal frei vor Ortega und Borré ebenfalls in der Nachspielzeit.

Die Statistik: 3

Nach dem 2:0-Sieg in Leipzig und dem 2:2 in Freiburg blieb die Arminia heute zum dritten Mal in Folge in der Fremde ungeschlagen. Damit stellt Bielefeld in der Bundesliga einen neuen Vereinsrekord auf, sie waren zuvor noch nie dreimal in Folge auswärts ohne Niederlage.

