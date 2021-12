Beide Cheftrainer nahmen jeweils zwei personelle Startelfveränderungen vor. RBL-Coach Domenico Tedesco brachte Nordi Mukiele und Dominik Szoboszlai für Mohamed Simakan sowie Konrad Laimer, der wegen eines Innenbandrisses im Sprunggelenk nicht zur Verfügung stand. Bielefeld-Trainer Frank Kramer musste auf Keeper Stefan Ortega als auch Manuel Prietl verzichten, da beide aufgrund einer Coronainfektion ausfielen. Für sie rückten Stefanos Kapino und Sebastian Vasiliadis in die Anfangsaufstellung.

Das Spieltempo war von Anfang an nicht besonders hoch. In den Anfangsminuten ereigneten sich relativ viele Unterbrechungen, worunter der Spielfluss litt.

Ad

Zwingende Torchancen waren in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten Mangelware. Die Leipziger hatten zwar ein deutliches Plus an Ballbesitz, sie schafften es aber nur selten, ihre viele Ballaktionen in aussichtsreiche Abschlussmöglichkeiten umzumünzen.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Frauen-Bundesliga: TSG nach Sieg in Freiburg vorest an der Spitze VOR 2 STUNDEN

In der 44. Minute schoss Masaya Okugawa nach Vorarbeit von Patrick Wimmer das vermeintliche Führungstor für die Arminia, der Treffer zählte allerdings aufgrund einer hauchdünnen Abseitsstellung Wimmers‘ nicht. Es ging leistungsgerecht mit 0:0 in die Pause.

RasenBallsport schraubte seinen ohnehin schon hohen Ballbesitzanteil nach dem Seitenwechsel nach oben. Bielefelds Fokus lag auf der Arbeit gegen den Ball. Zwar hatten die Bullen, wie bereits in der ersten Halbzeit, auch im zweiten Durchgang ein Chancenplus, viele zwingende Möglichkeiten waren auf Leipziger Seite aber weiterhin nicht dabei.

Die bei gegnerischem Ballbesitz sehr tief stehenden Ostwestfalen lauerten auf Konter, die sich auch ergaben. So auch in der 57. Minute, als die Gäste gegen hoch aufgerückte Leipziger einen Gegenzug starteten, an dessen Ende Janni Serra per Nachschuss zum 1:0 für die Gäste traf.

Dreizehn Minuten später musste Joker Fabian Klos, der erst zwölf Minuten zuvor eingewechselt wurde, aufgrund eines Foulspiels mit offener Sohle an Willi Orban mit Glattrot vom Platz.

Bielefeld überzeugte auch in Unterzahl mit toller Defensivarbeit und erhöhte den Vorsprung fünf Minuten nach dem Platzverweis gar. Auch diesem Tor ging ein Konter voraus. Abgeschlossen wurde dieser durch Okugawa, der wenige Meter innerhalb der Box zum 2:0 traf.

RBL warf in der Schlussphase alles nach vorne, der Anschlusstreffer gelang den Hausherren allerdings nicht.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Historisch schlechte Hinrunde der Roten Bullen

RasenBallsport Leipzig spielte seine bis dato schlechteste Hinrunde im deutschen Fußball-Oberhaus. Nie zuvor hatten die Sachsen nach 17 absolvierten Bundesliga-Partien weniger Punkte als in dieser Spielzeit auf dem Konto: 22 an der Zahl. In der Vorsaison hatten die Roten Bullen in 17 Begegnungen satte 13 Punkte mehr eingesammelt (35): Damit hatten sie lediglich vier Punkte Rückstand auf Herbstmeister Bayern München (39). In dieser Saison müssen sich die Leipziger eher nach unten orientieren. Ihr derzeitiger Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich fünf Punkte und würde sich durch einen Punktgewinn der Stuttgarter gar noch vor Abschluss der Hinrunde verkürzen.

Die Statistik: 2

Die Arminia erzielte in dieser Bundesliga-Saison erstmals zwei Auswärtstore in einem Spiel. Dass es dabei zu einem Dreier reichte, freut die Bielefeld-Fans sicherlich besonders.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Haaland-Geste sorgt für Aufruhr in Spanien

"Auf diese Frage habe ich gewartet!" Tedesco gibt RB volle Punktzahl

2. Bundesliga Nürnberg springt auf Rang drei - Ingolstadt sendet Lebenszeichen VOR 2 STUNDEN