Beide Trainer nahmen im Vergleich zum vorherigen Spieltag keine großartigen Änderungen an den Startaufstellungen vor. Arminia-Coach Christoph Kramer brachte Bryan Lasme für Janni Serra im Sturmzentrum. Stefan Leitl ließ seine Fürther Mannschaft unverändert. Stürmer Branimir Hrgota führte die Gäste als Kapitän aufs Spielfeld.

Die Hausherren begannen druckvoll und belohnten sich früh in der Partie mit der Führung. Masaya Okugawa tankte sich in die Box und blieb aus halblinker Position vor Schlussmann Sascha Burchert cool (8.). Die Bielefelder machten weiter und erspielten sich Halbchancen. Lasme forderte Burchert mit einem Kopfball (10.). Anschließend klärte der Fürth-Keeper außerhalb des Strafraums vor Okugawa (10., 18.). Die Fürther machten jetzt mehr fürs Spiel und verzeichneten mehr Ballbesitz, klare Torchancen spielten sie sich nicht heraus.

Nach einer Ecke der Fürther landete Cedric Brunners Kopfball beinahe im eigenen Tor (20.). Nur 180 Sekunden später wurde es auf der anderen Seite gefährlich. Florian Krüger prüfte Burchert mit einem Kopfball (23.). Bielefeld zog sich mehr und mehr zurück und lauerte auf Umschaltmomente. Timothy Tillmanns Schuss aus spitzem Winkel wurde von einem Bielefelder Bein abgeblockt (31.). Im Gegenzug flog Krügers Schuss im Strafraum knapp über den linken Winkel (32.).

Kurz darauf belohnten sich die Gäste und erzielte den Ausgleich. Der auffällige Jamie Leweling sprintete Andres Andrade davon und netzte die Kugel zum vierten Saisontreffer ein (35.). Daraufhin war die Heimmannschaft bemüht, eine Reaktion zu zeigen. Nach einem Freistoß setzte Joakim Nilsson das Spielgerät per Kopf knapp am Tor vorbei (42.). Fürth ließ den Ball mehr laufen, dafür hatten die Hausherren die besseren Chancen.

In der zweiten Hälfte schenkten sich beide Teams nichts. Es war ein hin und her. Fürth machte zwar mehr für das Spiel, doch Bielefeld kreierte immer wieder gefährliche Umschaltmomente. Die erste Chance gehörte den Gästen. Tillmans Freistoß aus 25 Metern zwang Ortega zur Parade (52.).

Gegenüber tauchte Burchert nach einem Schuss von Wimmer aus der zweiten Reihe ab und parierte sicher (56.). Auch Alessandro Schöpf probierte es aus der zweiten Reihe, verzog jedoch (59.). Es entwickelte sich ein wildes Hin und Her mit vielen Zweikämpfen ohne klare Torchance.

Fürth-Coach Leitl reagierte und wechselte Havard Nielsen und Retro Willems ein. Nur 28 Sekunden später stieg Nielsen am höchsten und köpfte den Ball mit seinem ersten Ballkontakt entscheidend auf Cedric Brunner, der den Ball ungewollt ins eigene Tor lenkte (67.). Fürth stelle das Spiel auf den Kopf.

Die Hausherren wirkten zunächst geschockt, marschierten in der Schlussviertelstunde dann aber nochmal nach vorne. Dafür brachte Kramer mit Janni Serra und Gonzalo Castro zwei frische Kräfte ins Spiel. Und wieder stach der Joker! Castro nahm einen Abpraller direkt aus zentraler Position vor dem Sechzehner direkt und zimmerte die Kugel in den Winkel (83.). Mit dem sehenswerten Treffer setzten die Bielefelder den Schlusspunkt in einem turbulenten Spiel. Das Remis war leistungsgerecht.

Das fiel auf: Trainer beweisen goldenes Händchen

In einer wilden Begegnung im Kampf um den Nichtabstieg bewiesen die Trainer beider Mannschaft heute ein goldenes Händchen. Leitl brachte Nielsen, der nur 28 Sekunden später entscheidend am 2:1-Führungstreffer beteiligt war und Trainer-Kollege Kramer wechselte Castro ein, der den sehenswerten Ausgleichstreffer erzielte.

Statistik: 4

Bielefelds Kreativspieler Okugawa glänzte in den letzten Wochen. Heute traf er zum 1:0 für die Hausherren. Der Japaner traf in den letzten vier Bundesliga-Spielen. Nur Frank Pagelsdorf (5 Spiele, 1982) und Delron Buckely (6 Spiele, 2004) erzielten mehr Treffer in aufeinanderfolgenden Spielen.

