Nach Informationen des "kicker" soll Maximilian Eggestein von Zweitligist Werder Bremen sein Nachfolger werden.

"Baptiste ist relativ kurzfristig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mit seiner Familie zurück in die französische Heimat wechseln zu können", sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier: "Für uns war klar, dass wir diesem Wechsel nur zustimmen, wenn wir die Position im zentralen Mittelfeld gleichwertig ersetzen können. Hierzu befinden wir uns in finalen Gesprächen."

Eggesteins Vertrag in Bremen läuft noch bis 2023. Ein Verkauf des Leistungsträgers würde den klammen Hanseaten nach dem Fehlstart dringend benötigtes Geld für Verstärkungen in die leeren Kassen spülen.

(SID)

