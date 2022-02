Trotz der Corona-Quarantäne verwandelte der Coach der Rheinländer sein Wohnzimmer in eine Coachingzone und war am TV genauso lautstark dabei wie normalerweise an der Seitenlinie im RheinEnergieStadion.

Zeitweise versuchte sogar der Familienhund, den emotionalen und lauten FC-Coach zu beruhigen. Baumgarts Tochter Emilia hatte den wilden Samstagnachmittag gefilmt und in den sozialen Medien geteilt. "Ich war viel in Bewegung und habe den Fernseher angeschrien", gab der Trainer zu: "Ich hoffe, die Nachbarn beschweren sich nicht."

Sollten die Nachbarn FC-Fans sein, hätten sie keinerlei Grund für Beschwerden. Immerhin lässt sie der Coach, der am Mittwoch positiv getestet wurde, von internationalem Fußball träumen. 32 Punkte hat Köln nun auf dem Konto und belegt den sechsten Platz - Freiburg (33) und Union Berlin (34) auf dem vierten Tabellenplatz sind in Schlagdistanz.

Aber von Europa redet man beim FC längst noch nicht. Co-Trainer Andre Pawlak, der seinen Chef am Samstag vertrat, wiederholte mehrfach das Ziel von 40 Punkten. "Auch wenn alle gerne etwas anderes hören wollen. Dieses Ziel wollen wir erreichen, und wenn dann noch etwas geht, schauen wir mal", sagte Pawlak und bezeichnete den aktuellen Tabellenplatz als "herausragend".

(SID)

