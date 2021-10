Die Vorfreude auf diesen Liga-Gipfel am 8. Spieltag war groß: Bayern München fuhr zum punktgleichen Verfolger Bayer Leverkusen. Aufgrund des 3:1-Erfolgs von Borussia Dortmund am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 rutschten beide Klubs vorübergehend auf Rang zwei und drei ab. Mit einem Sieg würde einer der beiden aber die Tabellenführung übernehmen.

Auf Leverkusener Seite wandelte sich die Vorfreude jedoch ganz schnell in Frust um, denn bereits nach 34 Minuten führten die Bayern mit 3:0. Zur Halbzeit lag der deutsche Rekordmeister gar mit 5:0 vorne.

Zwar gelang Leverkusen in der zweiten Halbzeit noch der Ehrentreffer, dennoch änderte dies nichts an der Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann der Werkself beim 5:1-Erfolg eine echte Lehrstunde erteilte und eindrucksvoll ihre Vormachtstellung im deutschen Fußball untermauerte.

"Bild" sprach angesichts von vier Toren in sieben Minuten von der "Bayern-Walze", die Leverkusen "überrollte". "Sport.de" sah in der 5:1-Gala ein "Statement" der Bayern.

Eurosport.de mit den Pressestimmen zur Machtdemonstration der Bayern in Leverkusen:

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Pressestimmen aus Deutschland

Bild.de: "Die Bayern Walze. 4 Tore in 7 Minuten. Verfolger Leverkusen überrollt."

Spiegel Online: "Vier Tore in sieben Minuten – FC Bayern brilliert in Leverkusen. Topspiel gewonnen, Verfolger düpiert: Der FC Bayern festigt nach dem souveränen Erfolg in Leverkusen die Tabellenführung. Zur Halbzeit stand es bereits 5:0."

Sport.de: "FC Bayern setzt Statement in Leverkusen."

RP Online: "Bayern deklassieren Bayer im Topspiel. Bayer Leverkusen fängt sich gegen Bayern München binnen sieben Minuten vier Gegentore und rettet sich mit einem schmeichelhaften 0:5 in die Halbzeit. Patrik Schick erzielt nach dem Seitenwechsel den Ehrentreffer."

Sport 1: "Historische Gala: Bayern mit Ansage im Titelrennen"

Sportschau.de: "Klassenunterschied - Bayern nimmt Leverkusen auseinander. Wo Spitzenspiel drauf stand, war kein Spitzenspiel drin. Der FC Bayern München deklassierte das bis dato punktgleiche Bayer Leverkusen am achten Bundesligaspieltag in nur 45 Minuten."

Kicker: "Bayerns brutale Machtdemonstration in Leverkusen. Das Spiel um Platz 1 zwischen Leverkusen und dem FC Bayern geriet zu einer einzigen Machtdemonstration des Rekordmeisters. Schon nach 37 Minuten hieß es 5:0 für die Nagelsmann-Elf."

tz: "Halbzeit für die Geschichtsbücher: FC Bayern zerlegt im Topspiel Bayer Leverkusen"

Süddeutsche Zeitung: "Bayern stürmt mit 5:1 zurück an die Spitze. In der Partie gegen Bayer Leverkusen werden die Kräfteverhältnisse überdeutlich: Robert Lewandowski macht in der vierten Minute das 1:0, auch Serge Gnabry und Thomas Müller sind erfolgreich."

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Pressestimmen aus Österreich

Krone: "Gnadenlos! Bayern zerlegt Leverkusen im Hit"

ORF.at: "Bayern demütigen Bayer in 37 Minuten Bayern München hat den großen Schlager der achten Runde der deutschen Bundesliga eindrucksvoll für sich entschieden. Der Rekordmeister demütigte am Sonntag Bayer Leverkusen auswärts mit 5:1 und setzte sich damit wieder vor Borussia Dortmund an die Tabellenspitze. Die Bayern machten dabei bereits in den ersten 37 Minuten mit den Gastgebern kurzen Prozess."

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: "4 Tore in nur 7 Minuten - Bayern nehmen Seoanes Bayer auseinander"

Bayer Leverkusen - FC Bayern: Pressestimmen aus Frankreich

L'Équipe: "Bayern beeindrucken in Leverkusen"

