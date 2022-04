Um den rechnerisch sicheren Abstieg noch hinauszuzögern, benötigten die Fürther vor Anpfiff unbedingt ein Sieg gegen Leverkusen, das im Rennen um die Champions-League-Qualifikation jedoch keine Geschenke zu verteilen hatte.

Dabei erwischten die Hausherren gegen zu Beginn noch schläfrige Leverkusener einen optimalen Start und gingen durch Jetro Willems´ wuchtigen Abschluss aus kurzer Distanz früh in Führung (5.). Von langer Dauer sollte diese aber nicht bleiben: Nach einer Demirbay-Ecke sprang der Ball von Fürth-Kapitän Branimir Hrgota im Fünfer vor die Füße von Torjäger Patrik Schick, der die Kugel aus der Drehung mit einer Mischung aus hinterem Oberschenkel und Hacke zu seinem 21. Saisontor über die Linie lenkte (9.).

Mit dem Ausgleich legte Bayer auch seine anfängliche Lethargie ab und profitierte kurz darauf von einem schweren individuellen Fehler der Hausherren. Torwart Andreas Linde wollte aus dem eigenen Fünfmeterraum kurz auf Mitspieler Sebastian Griesbeck abspielen, jedoch spritzte Sardar Azmoun dazwischen und traf aus sechs Metern ins leere Tor (18.). Bayer verwaltete den Vorsprung anschließend ohne größere Probleme bis zum Halbzeitpfiff, auf dem Weg dahin ließen Moussa Diaby (26.) und Schick (42.) weitere gute Chancen auf ein höheres Pausenergebnis liegen.

Nach knapp einer Stunde sorgten die Gäste mit einem sehenswerten Spielzug für die Vorentscheidung. Ein Paulinho-Zuspiel leitete Azmoun am Strafraumrand mit einem herrlichen Außenristpass zurück in den Lauf des Brasilianers, der im ersten Versuch noch über den Ball schlug, dann aber aus acht Metern in die Ecke zum 3:1 vollendete (58.). Kurz vor Schluss besorgte der eingewechselte Ezequiel Palacios mit einem platzierten Fernschuss aus 23 Metern den 4:1-Endstand für die Werkself (85.).

Die bemühten Hausherren steckten zwar zu keinen Zeitpunkt der Partie auf, für einen zweiten Treffer sollte es an diesem Nachmittag aber nicht reichen. Durch die Niederlage kann sich die SpVgg Greuther Fürth an den verbleibenden drei Spieltagen auch rechnerisch nicht mehr retten und steigt zum zweiten Mal nach 2012 aus der Bundesliga ab. Die Stimmen:

Das fiel auf: Azmoun glänzt als Wirtz-Vertreter

Bayer-Coach Gerardo Seoane entschied sich für das Duell gegen Fürth für Winterneuzugang Sardar Azmoun auf der Spielmacherposition hinter Sturmspitze Patrik Schick. Der Iraner füllte die Rolle des am Kreuzband verletzten Toptalents Florian Wirtz an diesem Nachmittag mehr als nur ordentlich aus und empfahl sich mit einem starken Auftritt für weitere Spielzeit auf der „Zehn. Nicht nur sammelte Azmoun mit einem Tor und einem Assist zwei Scorerpunkte, der Offensivmann glänzte auf ungewohnter Position auch mit einer Passquote von 88 Prozent.

Die Statistik: 4

Leverkusen präsentierte sich vor dem Tor äußerst effizient: Von nur fünf Schüssen auf das Tor der Hausherren fanden vier den Weg ins Netz.

