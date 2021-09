Der 25 Jahre alte Innenverteidiger war 2015 vom Hamburger SV zu den Rheinländern gewechselt. Seitdem lief er in 223 Pflichtspielen für Bayer auf. Dabei erzielte er fünf Tore und neun Assists.

Wir hatten immer gute Spieler. Aber gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass in Leverkusen etwas Besonderes entsteht. Ich glaube an dieses Team, an diesen Klub und sehe für uns die Chance, etwas Außergewöhnliches zu erreichen", so Tah.

"Nach einer extrem beeindruckenden und konstanten Bundesliga-Startphase hat sich Jonathan auch von vereinzelten Rückschlägen nie unterkriegen lassen.

Das zeichnet ihn aus. Er hat stattdessen umso mehr gekämpft und sich jeder Herausforderung gestellt", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler: "Diese Einstellung ist vorbildlich. Jonathan ist jemand, der selbstbewusst vorangeht und der sich absolut mit Bayer 04 Leverkusen identifiziert."

