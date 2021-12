Wenige Tage nach der herben 2:5-Niederlage in Frankfurt empfing Bayer Leverkusen die TSG Hoffenheim zum Spitzenspiel in der BayArena und verbuchte in einer dominanten Anfangsphase durch Toptorjäger Patrik Schick die ersten guten Gelegenheiten (3./16.).

Eine spielfreudige Werkself versprühte im ersten Durchgang deutlich mehr Torgefahr als die fahrigen Gäste und hatte Pech, als Piero Hincapie nach Freistoßflanke von Florian Wirtz nur den Pfosten traf (29.). Die Antwort der Gäste ließ ebenfalls nach einem Standard nicht lange auf sich warten. Chris Richards traf mit seinem Kopfball-Aufsetzer nach einer Raum-Ecke ebenfalls Aluminium – in diesem Fall verhinderte die Latte eine schmeichelhafte TSG-Führung (35.).

Kurz darauf schlug Leverkusens Torjäger vom Dienst mit Saisontor Nummer 15 wieder zu: Nachdem Wirtz herrlich auf den rechten Flügel in den Lauf von Diaby weitergeleitet hatte, flankte dieser vom Strafraumrand ins Zentrum, wo Schick den Ball aus fünf Metern volley mit der Innenseite und etwas Glück unter Oliver Baumann hindurch ins Tor drückte (37.).

Die TSG kam mit viel Elan aus der Pause und vergab durch Andrej Kramaric in der 50. Minute die große Ausgleichschance, als der Kroate den Ball nach Flanke des eingewechselten Angelo Stiller aus fünf Metern nicht an Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky vorbeibrachte (50.).

Auf der Gegenseite war es knapp eine Viertelstunde später erneut der überragende Schick, der für die Hausherren auf 2:0 erhöhte. Nach Flanke von Hincapie setzte sich der Tscheche am Elfmeterpunkt gegen Kevin Voigt durch und wuchtete die Kugel unhaltbar links oben in die Maschen (63.). Schick hat damit die vergangenen acht Leverkusener Ligatore allesamt selbst erzielt.

Die TSG gab sich trotz des Rückstands keineswegs auf, wähnte sich aber wenig später erneut im Alu-Pech: Nach starker Raum-Flanke von der Grundlinie traf Kramaric per Kopf aus sieben Metern nur das Lattenkreuz (66.).

Die unermüdlich anrennenden Kraichgauer blieben weiter am Drücker und belohnten sich in der Schlussphase binnen drei Minuten schließlich für den Aufwand. Stiller erzielte aus spitzem Winkel mit einem frechen Abschluss in die von Hradecky offen gelassene kurze Ecke zunächst den Anschluss (80.). Kurz darauf bediente Georginio Rutter den ebenfalls eingewechselten Munas Dabbur, der die Kugel aus vier Metern sehenswert mit der Hacke zum 2:2-Endstand in die lange Ecke verlängerte (83.).

Die Stimmen:

Patrik Schick (Bayer Leverkusen): "Ich weiß nicht, was nach dem 2:0 passiert ist. Wir haben die Kontrolle komplett verloren. Wir müssen an unserer Mentalität arbeiten, weil das kein Pech ist."

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): "Das ist sehr ärgerlich. Wir lassen wieder nach dem 2:0 nach und gehen nicht in die Duelle. In der wichtigen Phase müssen wir etwas mehr dagegenhalten, wir sind oft zu brav."

Angelo Stiller (TSG Hoffenheim): "Wir wissen, was uns die letzten Spiele stark gemacht hat. Wir haben nach dem 0:2 immer an uns geglaubt."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Leverkusens alte Schwäche

Einmal mehr gab Leverkusen eine Führung aus der Hand und verlor wichtige Punkte im Kampf um die Champions League. Wie schon beim 2:5 in Frankfurt verspielte die Werkself eine komfortable 2:0-Führung und hat damit in dieser Saison bereits zehn Punkte nach Führungen verspielt – so viel wie kein anderes Team in der Liga.

Nach dem 2:0 ließen die Leverkusener einerseits gute Gelegenheiten auf das dritte und vierte Tor liegen, andererseits ließ die Seoane-Elf den Gegner im letzten Drittel nahezu ohne Gegenwehr gewähren und ließ in Zweikämpfen die Körperlichkeit vermissen. In Hälfte zwei gewannen die Gäste elf Zweikämpfe mehr als Bayer - der Grundstein für eine erfolgreiche Aufholjagd.

Die Statistik: 50

Florian Wirtz bestritt gegen die TSG sein 50. Bundesliga-Spiel. Mit 18 Jahren, 7 Monaten und 12 Tagen ist er der jüngste Spieler der Bundesliga-Historie, der diese Marke erreicht hat. Zuvor hatte diesen Rekord BVB-Youngster Giovanni Reyna inne.

