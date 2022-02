Lukas Hradecky setzte ein breites Grinsen auf. Bei Bayer Leverkusens Torhüter stand nach 13 Pflichtspielen mal wieder die Null, zudem unterstrich Moussa Diaby beim 3:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld seine starke Form mit den Treffern sechs und sieben aus den vergangenen fünf Spielen.

Und so hatte Bayer-Kapitän Hradecky allen Grund dazu, ganz direkt und mit breiter Brust aufs Topspiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr im Liveticker ) bei Rekordmeister Bayern München zu vorauszuschauen. "Bayern ist vielleicht die beste Mannschaft Europas, sicherlich in Deutschland", sagte Hradecky, aber: "Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben ein gutes Selbstbewusstsein und einen Moussa Diaby in Topform. Ich freue mich schon aufs Topspiel."

Das für Bayer-Trainer Gerardo Seoane "schwierigste Spiel des Jahres" beim Serienmeister, ist für die Werkself der Startschuss in extrem wichtige Wochen. Dem Spitzenspiel des Dritten beim Ligaprimus folgen das Derby gegen den 1. FC Köln und die beiden anspruchsvollen Achtelfinal-Spiele in der Europa League gegen Atalanta Bergamo.

"Das werden sehr schwierige Spiele. Aber wir freuen uns drauf. Wir haben momentan die Breite im Kader, diese Wochen zu überstehen", sagte Seoane.

Seoane: "Haben breiten Kader mit viel Qualität"

Dass genau diese Breite im Kader vorhanden ist, bewiesen die Rheinländer am Samstag. Seoane gönnte seinen Sechsern Robert Andrich und Kerem Demirbay eine Auszeit.

Die "frische" Doppelsechs mit Charles Aranguiz und Federico Palacios zahlte das Vertrauen des Coaches im Gegenzug zurück. "Beide haben zuletzt sehr gut gespielt, aber agile Spieler brauchen Frische", sagte Seoane: "Wir haben einen breiten Kader mit viel Qualität, das müssen wir nutzen."

Diese Qualität, vor allem aber Kaltschnäuzigkeit zeigte Diaby (57./81.) bei seinen beiden Treffern. Denn zuvor, vor allem in der ersten Halbzeit, hatte der Flügelflitzer im Bayer-Spiel nicht stattgefunden. "Er macht es jetzt super und es ist dann auch hochverdient, dass die Fans seinen Namen schreien", lobte Abwehrchef Jonathan Tah.

Sieg gegen Bayern als nächster Schritt Richtung Champions League?

Warum sich Diaby, Jungstar Florian Wirtz und Co. immer wieder belohnen, ist für Tah ganz einfach zu erklären: "Weil sie auch für die Mannschaft arbeiten und sich nicht nur auf ihr Talent verlassen". Und den "guten Mix" (Seoane) im Team am Samstag unterstrich zudem auch Lucas Alario, der den Ausfall von Torjäger Patrik Schick (Muskelfaserriss) problemlos kompensierte und Leverkusen in Führung schoss (30.).

Der Weg für das klar ausgegebene Ziel Champions League ist mit vier Punkten Puffer auf die Europa-League-Plätze jedenfalls geebnet. Ein Sieg am Samstag gegen alles andere als gefestigte Bayern könnte der nächste wichtige Schritt in Richtung Königsklasse sein.

