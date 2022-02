Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane änderte seine Startelf auf fünf Positionen im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05. Unter anderem galt es Superstürmer Patrik Schick, der in der laufenden Spielzeit bereits 20 Tore vorzuweisen hat, zu ersetzen. Diese Rolle nahm Lucas Alario ein.

Außerdem rückte Paulinho in die Startelf und dieser hatte bereits nach knapp zwei gespielten Minuten die Führung auf dem Fuß. Wunderkind Florian Wirtz spielte einen phänomenalen Steilpass auf den Brasilianer, doch dieser lief bei dem Versuch, Torhüter Stefan Ortega zu umkurven, zu weit an die Grundlinie und konnte schließlich nur einen harmlosen Schuss abgeben.

Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht demotivieren und dominierten das Spielgeschehen haushoch. Seit einem abgefangenen Torschuss von Sebastian Vasiliadis (6.) attackierte ausschließlich die Werkself. Es scheiterten noch Paulinho und Alario, ehe dem Duo in Koproduktion später die Führung gelang. Frimpong spielte eine Hereingabe zu Paulinho, der sich selbst an die Hand schoss und auf diese Weise ungewollt zu Alario weiterleitete. Aus kürzester Distanz hatte der Argentinier keine Mühe, die Kugel im Kasten unterzubringen (30.).

Für die zweite Hälfte brachte Arminia-Coach Frank Kramer Bayer-Legende Gonzalo Castro und in die Partie. Vor allem der Franzose belebte kurzzeitig das Auftreten seiner Mannschaft, bevor die Hausherren erneut die Kontrolle übernahmen. Schließlich sorgte Moussa Diaby für den zweiten Treffer. Der Franzose drang nach einem Doppelpass mit Wirtz in den Strafraum ein, tanzte mehrere Bielefelder aus und vollstreckte aus mehreren Metern eiskalt an Ortega vorbei (57.).

Bielefeld lauerte weitestgehend auf Ballverluste des Gegners, kam allerdings nicht mehr zwingend vor den Kasten. Stattdessen machte Diaby in der Schlussphase alles klar: Ramos klärte per Kopf unglücklich vor die Füße des Torschützen zum 2:0. Dieser nahm diese Einladung dankend an und schloss präzise mit einem flachen Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck ab (82.). Leverkusen brachte diesen Vorsprung souverän ins Ziel und rückte zumindest bis morgen auf fünf Punkte an Dortmund heran.

Die Stimmen:

Gonzalo Castro (Arminia Bielefeld): „Wir haben ihnen heute nicht wehgetan, Leverkusen konnte frei aufspielen. Dann hatten wir die Chance aufs 1:1 und die musst du gegen so eine Topmannschaft nutzen. Dass sie dann noch einen Konter machen, ist einfach ihre Qualität.“

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld): „Wir hatten heute unsere Chancen, aber haben die nicht genutzt. Leverkusen hat verdient gewonnen, wir haben es nicht so auf den Platz bekommen, wie wir wollten. Jetzt müssen wir schnell regenerieren, nächste Woche zählt‘s!“

Der Tweet zum Spiel:

Zwar stand er heute nicht auf der Torschützenliste, aber Florian Wirtz war maßgeblich an dem Erfolg seiner Mannschaft beteiligt. Das Wunderkind war überall auf dem Feld und hätte durchaus die eine oder andere Vorlage mehr notieren können, wenn seine Mitspieler heute treffsicherer gewesen wären.

Das fiel auf: Balleroberung perfektioniert

Es passierte zwar nicht oft, dass Leverkusen überhaupt erst nicht am Ball war, aber falls doch, konnte man davon ausgehen, dass ihn die Werkself innerhalb von Sekunden zurückerobern würde. So passierte es nämlich häufig und das ermöglichte dem Team von Gerardo Seoane, mit seinen pfeilschnellen Offensivakteuren brandgefährliche Angriffe durchzuführen.

Die Statistik: 200

Jonathan Tah bestritt heute sein 200. Bundesligaspiel, wobei es das 184 für Bayer Leverkusen gewesen ist. Glückwunsch! Ein deutliches Stück mehr Auftritte für die Werkself hatte heute jedoch ein Gegner auf dem Konto: Gonzalo Castro mit 286.

