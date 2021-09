Im Anschluss an den dramatischen 4:3-Auswärtssieg des BVB reagierte der Mittelfeld-Mann bei Twitter auf seine eigenwillige Aktion.

"Der perfekte Tag für mein erstes Bier. Ich bin kein Fan davon", schrieb Bellingham. Darüber hinaus teilte er ein Video, aufgenommen aus dem Leverkusener Fanblock, in dem der Becher-Fang noch einmal zu sehen ist. Jenen Beitrag kommentierte er mit einem kurzen "Cheers".

Bereits in der vergangenen Woche sorgte der BVB-Star gemeinsam mit seinen Kollegen der englischen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn (4:0) mit einer ähnlichen Aktion für Schlagzeilen. Nachdem ungarische Fans gleich mehrere Profis der Three Lions rassistisch beleidigt hatten, deuteten diese an, aus den geworfenen Bierbechern der Anhänger zu trinken.

Bundesliga Sieben-Tore-Spektakel! Haaland krönt Traum-Comeback des BVB VOR 9 STUNDEN

Grund für die Wut der Leverkusener Fans am Samstag war die Entstehung des Dortmunder Strafstoßes in der 77. Minute, den Haaland zum Endstand eiskalt versenkte. Dem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert ging ein vermeintliches Foulspiel von Odilon Kossounou an BVB-Kapitän Marco Reus voraus, das im Anschluss für Diskussionen sorgte.

"Ich wollte noch an den Ball kommen und mein Gegenspieler probiert, den Ball abzuschirmen. Dann trifft er mich mit dem Ellenbogen, das tat weh - tut es weiterhin. Der Schiedsrichter hat es sich dann angeguckt und auf Elfmeter entschieden", erklärte Reus bei "Sky" seine Sicht der Dinge.

Kehl rüffelt Bellingham und Haaland

In einer ohnehin aufgeheizten Stimmung in der BayArena brachte Bellingham die Heimfans in den Schlusssequenzen des Spiels noch einmal gegen sich auf, als er aufgrund eines Krampfes zunächst auf dem Platz liegen blieb, ehe er langsam vom Spielfeld schlich und schließlich unter wüsten Beschimpfungen der Leverkusener Anhänger ausgewechselt wurde (89. für Marius Wolf).

Dies wollte der 18-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und giftet gegen die Fans zurück. Unterstützung bekam er dabei von Haaland. Jene Aktion kam jedoch nicht bei allen im Lager der Schwarz-Gelben gut an.

Lizenzspielerbeauftragter Sebastian Kehl nahm sich die beiden im Anschluss zur Brust. "Ich habe mir ihn gleich genommen und gesagt, er soll das unterlassen. Die Jungs sind aufgeladen, es war eine hitzige Atmosphäre - schön, dass wieder Zuschauer da sind. Es war hitzig und viele Entscheidungen waren gegen uns. Wir haben dennoch verdient gewonnen", erklärte der 41-Jährige am "Sky"-Mikrofon.

Das könnte Dich auch interessieren: Doppelpack gegen Bayer: Haaland pulverisiert Uralt-Rekord

4:3 in Leverkusen: Rose trotz Sieg mit seinem BVB-Team unzufrieden

Bundesliga Doppelpack gegen Bayer: Haaland pulverisiert Uralt-Rekord VOR 8 STUNDEN