Die Situation ist für Bayer Leverkusen nun wirklich nicht neu: Platz zwei hinter dem FC Bayern München, das gab es sowohl in der jüngeren Vergangenheit als auch Ende der 1990er Jahre schon häufiger.

Seinerzeit schloss die Werkself regelmäßig als Vizemeister in der Bundesliga ab, 2002 stand in sämtlichen Wettbewerben der zweite Rang zu Buche (damals wurde Dortmund Meister). Ein Umstand, der den Rheinländern den Ruf des ewigen Zweiten einbrachte, der Beiname "Vizekusen" ist mittlerweile ein vom Klub selbst angemeldetes, geschütztes Markenzeichen. Selbstironie.

Nach sieben Spieltagen der noch einigermaßen frischen Saison hat Bayer 04 bereits 16 Punkte und 20 Tore auf dem Konto, mehr Treffer waren dem Team in seiner 42-jährigen Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch nie gelungen. Der große, zuletzt - zumindest auf nationaler Ebene - schier unschlagbare Rekordmeister aus München ist mit ebenfalls 16 Zählern in Schlagdistanz.

La Liga Die Königlichen im Sinkflug: Alaba als Sinnbild für Reals Hauptproblem VOR 17 STUNDEN

Die Gründe für den beeindruckenden Saisonstart aus Leverkusener Sicht sind mannigfaltig. Allen voran funktioniert das fulminante Offensiv-Trio Moussa Diaby (vier Tore, eine Vorlage), Florian Wirtz (vier Tore, fünf Vorlagen) und Patrik Schick (sechs Tore, zwei Vorlagen), das für 14 besagter 20 Tore hauptverantwortlich zeichnet.

Neu-Trainer Seoane mit gutem Draht zum Team

Außerdem darf sich Neu-Trainer Gerardo Seoane auf die Fahne schreiben, das Team, das unter Peter Bosz noch durch eine immense Fehleranfälligkeit im Defensivbereich auffiel, stabilisiert zu haben. Obwohl mit Edmond Tapsoba der nominelle Abwehrchef bislang verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand, wirkt die Innenverteidigung um Jonathan Tah und den verheißungsvollen Neuzugang Odilon Kossounou sattelfester, die beiden gesetzten Außenverteidiger Mitchel Bakker und Jeremie Frimpong wissen mit einem gesunden Mix aus aufmerksamer Abwehrarbeit und temporeichen Vorstößen zu gefallen.

Noch etwas zeichnet Seoane im Gegensatz zu vielen anderen Übungsleitern aus, die in den vergangenen Jahren unterm Bayer-Kreuz einigermaßen glücklos agierten: Der Schweizer spricht gleich sechs Sprachen, kann sich mit nahezu jedem seiner Schützlinge auf dessen Muttersprache verständigen. Eine hilfreiche Eigenschaft, die es erlaubt, Anweisungen direkt, ohne einen Übersetzer als Mittelsmann, zu kommunizieren.

Kerem Demirbay (r.) und Karim Bellarabi Fotocredit: Getty Images

Binnen kurzer Zeit hat der ehemalige Tranier der Young Boys Bern einen Draht zur Mannschaft gefunden. Selbst Kerem Demirbay, der vor zwei Jahren als Rekordtransfer von der TSG Hoffenheim in die Farbenstadt wechselte, bisher aber deutlich unter seinen Möglichkeiten blieb, avancierte unter dem 42-Jährigen zum Führungsspieler und ist aus der Startelf kaum wegzudenken.

In Stein gemeißelt ist die Anfangsaufstellung jedoch keineswegs, Leverkusens Kaderbreite erlaubt es Seoane, auch einmal die Rotationsmaschine anzuwerfen. Seine gute Beziehung zum Team äußert sich nach Angaben der Akteure auch darin, dass selbst diejenigen, die aktuell mit weniger Spielzeit bedacht werden, vollumfänglich hinter der Idee ihres Trainers stehen.

Bayer 04: In der Kabine näher zusammengerückt

"Mentalität und Teamgeist stechen heraus, das Miteinander von der Nummer eins bis zur Nummer 20", erklärte Demirbay im Anschluss an den 4:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld am Sonntagabend . "Ich kriege das mit, wie man von außen gefeiert wird, wenn man einen Zweikampf gewinnt."

Torhüter Lukas Hradecky, übrigens ebenfalls in bestechender Form seit er die Kapitänsbinde von Charles Aránguiz zu Saisonbeginn übernommen hat, sagte diesbezüglich: "Wir sind ein Stückchen näher zusammengerückt in der Kabine." Auch Seoane selbst hob in Bielefeld (4:0) die Einsatzbereitschaft seiner Reservisten hervor: "Kompliment an die Eingewechselten. Die Breite des Kaders hat uns heute sehr geholfen."

Qualitativ hochwertige, torhungrige Offensive, stabile Abwehr, ein multilingualer Coach, der die Kabine für sich gewonnen hat: Leverkusen begeistert - und wird dementsprechend medial zum Bayern-Jäger hochstilisiert. Das ist unter Berücksichtigung der derzeitigen Form legitim.

Leverkusen in der Vorsaison Spitzenreiter - bis Bayern kam

Doch die Historie hat nur allzu häufig gezeigt, dass ein Tritt auf die Euphorie-Bremse durchaus ratsam ist. Man muss nicht unbedingt in der Mottenkiste des deutschen Oberhauses suchen, um ein veritables Beispiel zu finden.

In der Vorsaison legte Bayer unter Bosz einen ähnlich guten Start hin, als einziger Klub blieb Leverkusen 12 Spieltage lang ungeschlagen, führte das Tableau sogar bis kurz vor Weihnachten an. Auch damals entsponn sich ein gewisser Hype, der Meistertitel wurde in der Presselandschaft als realistisches Szenario skizziert.

Robert Lewandowski schnürte im Dezember 2020 einen Doppelpack gegen Leverkusen Fotocredit: Getty Images

Dann reiste der Rekordmeister-Tross aus München in die BayArena, gewann dank eines Last-Minute-Treffers von Robert Lewandowski 2:1 - und sorgte damit für einen eklatanten Absturz der Leverkusener. Boszs Mannschaft schied im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Viertligisten Rot-Weiss Essen aus, in der Europa League war schon in der Runde der letzten 32 Schluss, in der Liga hagelte es Pleiten, unter anderem im eigenen Stadion gegen Bielefeld (1:2), Freiburg (1:2) und bei Hertha BSC (0:3). Am Ende rettete sich der SVB mit Mühe und Not auf Europa-League-Platz sechs.

Nur eines von etlichen Beispielen Leverkusener Inkonstanz der vergangenen Dekaden. Wenn es drauf ankam brach Leverkusen ein. Eine Schwäche, die dem FC Bayern vergleichsweise weitestgehend fremd erscheint. Nach der Länderspielpause kommt es wieder einmal zum Bayer-Bayern-Duell (17. Oktober, 15:30 Uhr). Dann können Seoanes Jungs der Stunde nachhaltig unter Beweis stellen, ob sie wirklich in das schmale Korsett des FCB-Jägers passt.

Das könnte Dich auch interessieren: "Wird uns nicht umwerfen": Warum die FCB-Pleite ein Betriebsunfall war

Nagelsmann scherzt nach erster Pleite: "Sie haben bestimmt meine Nummer"

Ligue 1 Mbappé wollte PSG verlassen: "Habe gesagt, dass ich gehen möchte" VOR 21 STUNDEN