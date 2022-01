Er ergänzte: Sardar Azmoun ist seit Jahren einer der Topscorer der russischen Liga." Der Iraner sei mit Zenit dreimal in Folge Meister geworden, "er hat regelmäßig Champions League gespielt und dabei auch auf allerhöchstem Niveau seine internationale Klasse demonstriert", so Rolfes weiter.

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht in dem 1,86 Meter großen Angreifer einen "vielseitigen, auf mehreren Positionen einsetzbaren Stürmer. Er ist sehr schnell, kopfballstark und hat ein gutes Gespür für Räume. Aber er ist nicht nur ein Torjäger, Sardar Azmoun bereitet auch viele Treffer vor und passt als kombinationsstarker Spieler hervorragend zur Werkself."

Für sein Heimatland hat Azmoun in 60 Länderspielen 39 Tore erzielt. Der Wechsel nach Leverkusen sei "ein Schritt vom besten Klub Russlands in eine der besten Ligen Europas", so der Iraner.

