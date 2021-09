Mit sieben Punkten, 9:2 Toren und dem zweiten Tabellenplatz hat Seoane angedeutet, dass er in diesem Jahr mit dem Werksklub ganz vorne mitspielen möchte.

Nach drei Meisterschaften in Folge mit Young Boys Bern gilt der 42-jährige gebürtige Luzerner auch unterm Bayer-Kreuz als großer Hoffnungsträger.

Schließlich will Bayer im Gegensatz zur vergangenen Saison wieder in die Champions League. Deshalb kommt am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) dem Westduell gegen DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund schon eine wichtige Bedeutung zu.

Im ersten Saisonheimspiel unter Seoane spielte Bayer begeisternden Fußball beim 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Aber die Fohlen hatten einen schlechten Tag, der BVB dürfte Leverkusen das Leben wesentlich schwerer machen.

Seoane bei Bayer: Mit Ruhe und Bedacht

"Das Maximum aus den Ressourcen holen", hatte Seoane bei seiner Vorstellung gesagt und seine Maxime formuliert. Der Coach hat es - bislang zumindest - geschafft, eine Balance im Team zu finden.

Immer schon verfügte Bayer über hervorragende Offensivkräfte, häufig ging das aber auf Kosten des Defensivverhaltens. Das führte schließlich auch im Frühjahr zur Trennung vom Niederländer Peter Bosz, dem es nicht gelang, einen Plan B für das Spiel seiner Mannschaft zu entwickeln. Zehn Pleiten in 17 Pflichtspielen zu Beginn des Jahres waren zu viel.

Mit Ruhe und Bedacht ist Seoane seine Aufgabe bei Bayer angegangen. Seine Vielsprachigkeit erleichterte ihm das Arbeiten mit der Multi-Kulti-Truppe der Rheinländer. Und der Eidgenosse findet ganz offensichtlich die richtige Ansprache.

"Kompliment für den Spirit, den meine Mannschaft an den Tag gelegt hat", sagte Seoane nach dem jüngsten 4:1-Erfolg beim FC Augsburg. Ein Gegner, der nämlich den Werkskickern gefährlich werden kann, wenn die klare spielerische Überlegenheit durch Kampfkraft ausgeglichen werden kann. Seoane gelang es, die Sinne seiner Schützlinge entsprechend zu schärfen.

"Unsere Identität ist es, jungen Spielern eine Chance zu geben. Ich bin überzeugt, dass wir viel Potenzial haben. Wir haben mit dem Trainer eine gute Konstellation, mit der wir besser sein können als letzte Saison", urteilte zuletzt Rolfes im Doppelpass bei "Sport1".

Weggang von Führungsspielern wurde aufgefangen

Dabei musste Seoane Bayer auch eine neue Team-Hierarchie verordnen. Der eher schweigsame Ex-Kapitän Charles Aranguiz wurde durch Torwart Lukas Hradecky, der das genaue Gegenteil darstellt und sein Herz förmlich auf der Zunge trägt, als Spielführer ersetzt. Auch die Mentalitätsmonster Lars und Sven Bender (Karriereende) mussten ersetzt werden.

Aber Bayer und Seoane haben es geschafft, den Weggang von Führungsspielern gut aufzufangen, weil nun andere Akteure sich der Verantwortung stellen. Zu dieser Kategorie gehört auch der von Union Berlin verpflichtete Robert Andrich, der gegen den BVB vor seinem Startelf-Debüt in Leverkusen steht. "Er ist bereit", hat Seoane betont. Schon bei Andrichs Verpflichtung hatte Völler dessen "fußballerische Präsenz" hervorgehoben.

Seoane ist zu Änderungen gezwungen, denn Bayer ist vom zusätzlichen Spieltag in der südamerikanischen WM-Qualifikation betroffen, sodass der Chilene Aranguiz, Exequiel Palacios (Argentinien) und Piero Hincapie (Ecuador) erst mit großer Verspätung zurückkehren werden.

