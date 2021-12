Im Juli 2017 war kurzzeitig nicht einmal sicher, ob das verheißungsvolle Talent überhaupt eine Zukunft im Profifußball hat. Ein bereits als perfekt gemeldeter Wechsel von Sampdoria Genua zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin wurde nach dem Medizinscheck gecancelt. "Ich hatte damals etwas am Herzen", sagte Schick einmal der "Sport-Bild", ohne näher auf Details einzugehen.

Einen Monat lang durfte der damals 21-Jährige als Vorsichtsmaßnahme nicht mal trainieren. "Es war wie ein Schock, weil ich zuvor nie Probleme mit dem Herzen hatte - und dann bekommst du diese Nachricht", sagte er. Das Problem stellte sich aber nicht als gravierend heraus, inzwischen sei "alles gut" und das Thema "medizinisch komplett abgeschlossen, ohne Nachwirkungen und damit aus der Welt".

Dafür spricht auch die Tatsache, dass Schick nach dem Vorfall zu AS Rom, zu RB Leipzig und nach Leverkusen gewechselt ist und bei den jeweiligen Medizinchecks "beim Herz genau hingeschaut" wurde, wie der frühere RB-Sportdirektor Markus Krösche verriet. Schick ist kerngesund - und aktuell wohl in der Form seines Lebens.

Der 25-Jährige hat die letzten acht Leverkusener Treffer erzielt und jagt den Serien-Rekord in der Bundesliga von Fritz Walter (10) aus dem Jahr 1987. In der Torjägerwertung liegt Schick (16) vor BVB-Star Erling Haaland (13) und knapp hinter Bayern-Profi Robert Lewandowski (18). Gemessen an der Quote ist Schick (alle 63 Minuten ein Tor) aber besser als Lewandowski (75). Im Auswärtsspiel beim SC Freiburg will der 1,91-m-Mann diese Quote weiter ausbauen.

Seoane lobt Schick: "Er ist ein Topstürmer"

Bayer-Trainer Gerardo Seoane schwärmte:

Er ist ein Topstürmer und verfügt über unglaubliche Abschlussqualitäten.

Für einen Stoßstürmer verfügt Schick aber auch über eine glänzende Technik. Davon konnte sich die Fußballwelt bei der EURO im vergangenen Sommer überzeugen, als dem Tschechen gegen Schottland aus 50 Metern das wohl schönste Tor des Turniers gelang.

Darüber hinaus bringt er die notwendige Mentalität mit. Nach dem jüngsten 2:2 gegen die TSG Hoffenheim wollte er sich über seinen Doppelpack nicht so richtig freuen, dafür legte er den Finger in die Wunde . "Wir müssen mehr an unserer Mentalität arbeiten", sagte der Torjäger frustriert, "denn das ist nicht nur Pech."

