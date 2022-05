Nach Rückkehr am Freitag gehen die Bayer-Profis bis auf die Nationalspieler in Urlaub.

Am 25. Juni beginnen die zweitägigen Leistungstests. Am 27. Juni bittet Cheftrainer Gerardo Seoane zur ersten Einheit auf den Platz an der BayArena, die Nationalspieler erhalten aufgrund der Länderspiele im Juni noch eine längere Verschnaufpause.

Die Testspiel-Premiere steigt am 9. Juli (15.00 Uhr) gegen den Drittligisten MSV Duisburg.

Vom 14. bis 22. Juli wird sich Bayer wieder in Zell am See-Kaprun auf die kommende Saison vorbereiten.

