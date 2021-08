Fußball

Bayern München: Joshua Kimmich findet klare Worte zu Pfiffen gegen Leroy Sané: "Frech und bitter"

Beim 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Köln hatte der FC Bayern endlich wieder Zuschauer in der heimischen Allianz Arena. Offensivspieler Leroy Sané wurde jedoch bis zu seiner Auswechslung von einigen Fans mit Pfiffen bedacht. Joshua Kimmich, der kürzlich seinen Vertrag verlängerte, findet klare Worte zu den Pfiffen: "Dass im ersten Spiel so etwas passiert, finde ich nicht in Ordnung."

