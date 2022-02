Fußball

Bayern München schon "viele Jahre" Meister: Christian Streich kann Play-off-Gedanken "nachvollziehen"

Bayern-München-Boss Oliver Kahn hat die Idee von Playoffs in der Bundesliga zuletzt als "spannend" bezeichnet. Freiburg-Trainer Christian Streich kann die Gedankenspiele nachvollziehen, aber findet den aktuellen Modus in der obersten deutschen Spielklasse gerechter. "Ich persönlich finde es gut, dass der, der am Ende die meisten Punkte hat, Meister wird", sagte Streich.

00:01:22, vor einer Stunde