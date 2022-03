Bitshiabu absolvierte in der Youth League unter anderem beide Spiele gegen die U19 von RB Leipzig über 90 Minuten, traf im Heimspiel zum 3:0-Endstand. Im Coupe de France kam der Innenverteidiger für die Mannschaft von Mauricio Pochettino zu zwei Kurzeinsätzen. Beim 3:0-Erfolg im Dezember gegen Feignies Aulnoye avancierte er zum jüngsten PSG-Akteur der Vereinsgeschichte.

Kurios: Damit löste er Bayerns Kingsley Coman ab. Auch der Flügelspieler der Münchner durchlief die Akademie von PSG, spielte von 2005 bis 2014 beim Hauptstadtklub.

In Nianzou hatten die Bayern vor zwei Jahren bereits einen Abwehrspieler verpflichtet, der in der PSG-Akademie ausgebildet worden war. Ohnehin haben französische Spieler beim Rekordmeister Tradition, man denke an Franck Ribéry, Willy Sagnol oder Bixente Lizarazou. Derzeit stehen mit Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Coman und Nianzou fünf Franzosen im Kader des Rekordmeisters.

Bitshiabu spielt für die U18-Nationalmannschaft Frankreichs. Der Sohn kongolesischer Eltern wurde in Villeneuve-Saint-Georges, einem Vorort von Paris, geboren. Trotz seiner 16 Jahre misst der Linksfuß bereits 1,96 Meter.

Wechsel von Nianzou löste Unmut aus

Im vergangenen Sommer unterzeichnete Bitshiabu bei PSG seinen ersten Profivertrag. Das Arbeitspapier des Linksfußes in Paris läuft noch bis 2024.

Der Wechsel von Nianzou an die Isar im Sommer 2020 hatte in Paris aber einigen Unmut ausgelöst. Der damalige PSG-Coach Thomas Tuchel hatte enttäuscht reagiert. "Ich kann den Wechsel nicht verstehen und bin traurig", sagte der heutige Chelsea-Coach damals. Den Durchbruch schaffte Nianzou bisher allerdings noch nicht, kommt in dieser Saison erst auf magere elf Bundesligaspiele.

Nun könnte der Rekordmeister nach Informationen der "Sport Bild" in Bitshiabu ein weiteres Talent an die Säbener Straße locken.

Transfereinschätzung: Seit Beginn der Coronapandemie fährt der Rekordmeister einen Sparkurs. Daher rücken günstige Perspektivspieler mit hohem Potenzial in den Fokus. Julian Nagelsmann hat gezeigt, dass er auf talentierte Spieler setzt. Zuletzt kamen Jamal Musiala und Paul Wanner immer wieder zu Einsätzen, auch Josip Stanisic verbuchte in dieser Saison bereits zwölf Pflichtspiele. Zudem hat der Rekordmeister auf der Position des Innenverteidigers insbesondere nach dem Abgang von Niklas Süle Bedarf - ein gleichwertiger Ersatz für den Nationalspieler dürfte wohl zu teuer sein. Gerade ein weiterer Linksfuß neben Lucas Hernández würde dem Kader gut zu Gesicht stehen. Mit fünf Franzosen im Kader dürfte Bitshiabu die Eingewöhnung zudem erleichtert werden. Allerdings steht in Frage, ob die Pariser nach Nianzou ein zweites Toptalent aus der eigenen Akademie nach München abzugeben bereit sind.

Wechselwahrscheinlichkeit: 50 Prozent

