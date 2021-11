Erling Braut Haaland rannte nach seinem Tor ein paar Meter, ging in die Knie und deutete mit dem Zeigefinger in Richtung der Tribüne. "Seht her, ich bin wieder da", dürfte die Geste wohl bedeutet haben.

Eine Anhängerin des VfL Wolfsburg, die genau in Blickrichtung von Haaland auf den Rängen saß, ärgerte sich dermaßen über das Gegentor und den Haaland-Jubel, dass sie dem 21-Jährigen kurzerhand den Mittelfinger zeigte.

Der Kameramann reagierte geistesgegenwärtig und schwenkte vom BVB-Star zum Fan - die Szene war im Kasten.

Haaland fand's klasse. "Der Man of the Match geht heute an den Kameramann", twitterte der BVB-Star anerkennend.

Haaland markiert zehntes Saisontor in der Liga

Überhaupt war Haaland ob seines perfekten Einstands beim 3:1-Sieg des BVB in bester Laune.

Fast sechs Wochen fiel der Goalgetter aufgrund von Problemen am Hüftbeuger aus, ehe er gegen Wolfsburg durchaus überraschend sein Comeback gab - und seinen zehnten Liga-Treffer im siebten Spiel markierte.

"Ich bin glücklich, zurück zu sein und das tun zu können, was ich liebe", schrieb Haaland auf Twitter.

