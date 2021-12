Fußball

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Die größten Duelle der Geschichte vor dem Bundesliga-Topspiel

Am Samstag gastiert der FC Bayern München im Signal Iduna Park bei Borussia Dortmund. Das Duell der beiden Rivalen hat eine lange Geschichte im deutschen und internationalen Fußball. Während die die Fans der Schwarz-Gelben an die große Pokalnacht im Berliner Olympiastadion 2012 zurückerinnern, denken Bayern-Fans insbesondere an das Champions-League-Endspiel im Wembley. Die fünf größten Duelle.

00:01:23, vor 2 Stunden