Borussia Dortmund startete passiv in das Duell mit dem 1. FC Köln. Die Gäste übernahmen die Initiative und kamen zu den ersten nennenswerten Gelegenheiten und dem vermeintlichen Führungstor. Doch Mark Uth spielte den Ball mit der Hand bevor er traf (16.). Nach einem Fehlpass von Marin Pongracic im Mittelfeld, zog Andrej Duda knapp vor der Mittellinie ab. Gregor Kobel riskierte Kopf und Kragen und konnte den Ball noch gerade so aus dem Winkel fischen (20.), wobei er wie schon im vergangenen Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld an den Pfosten knallte.

Danach fand Dortmund besser rein und kam durch Marko Reus zu seiner ersten guten Gelegenheit, doch der Nationalspieler verpasste eine Hereingabe Thomas Meuniers nur um Zentimeter (37.). Nur drei Minuten später klingelte es dann zum ersten Mal im Kölner Kasten. Julian Brandt behauptete den Ball, den er per Kopf auf Jude Bellingham weiterleitete. Der Engländer setzte eine punktgenaue Flanke auf den Kopf des perfekt eingelaufenen Thorgan Hazard, der aus kurzer Distanz einnickte (40.).

Auch nach dem Seitenwechsel war Köln das offensiv aktivere Team und hatte durch Modeste die ersten beiden Chancen (49., 51.). Dortmund agierte erneut zu passiv und hatte zum dritten Mal Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren, als Uth nur Zentimeter vorbeiköpfte (55.).

Die mangelnde Chancenverwertung der Geißböcke bestraften die eiskalten Dortmunder nach einer guten Stunde. Nach einer Ecke entwischte der kurz zuvor eingewechselte Steffen Tigges dem Kölner Jan Thielmann und erzielte per Kopf sein erstes Bundesligator (63.).

Dortmund war nach dem 2:0 wieder besser im Spiel, die ansprechendste Aktion vor dem Schlusspfiff gehörte Donyell Malen, der es per "Scorpion Kick" versuchte, aber relativ deutlich scheiterte (83.). Bereits kurz zuvor hatte der Niederländer das 3:0 auf dem Fuß, erreichte eine scharfe Hereingabe Brandts aber nicht (81.).

Köln blieb trotz 21 Torschüssen und teils besten Gelegenheiten ohne eigenen Treffer.

Die Stimmen zum Spiel:

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzbereich Borussia Dortmund): "Es war eine großartige Stimmung. 2:0 gewonnen, mal kein Gegentor kassiert. Wir können sicher besser spielen, aber ich glaube, die Leute sind heute sehr zufrieden. Ich glaube, die Effektivität hat den Ausschlag gegeben. Die Kölner haben ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch unsere Probleme. Am Ende waren wir heute sehr effektiv und können aber sogar noch das ein oder andere Tor mehr machen, aber wir sind heute sehr zufrieden."

Steffen Tigges (Borussia Dortmund): "Am Dienstag war ich auch schon nah dran im Pokal. Nach einer Ecke zu treffen, für mich als großer Stürmer, da muss ich dann auch da sein. Ich glaube, die nächsten ein, zwei Tage werde ich noch ein bisschen lachen. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu konservieren, bis dann am Montag, Dienstag die Vorbereitung auf die Champions League anfängt."

Jonas Hector (1. FC Köln): "Gefährlich waren wir auch heute, aber wir waren nicht konsequent im letzten Drittel. Es hat immer ein Pass gefehlt, um vielleicht eine noch bessere Chance rauszuspielen. Im Abschluss hat uns auch die letzte Konsequenz gefehlt, um ein Tor zu schießen."

Julian Brandt setzte sich vor dem 1:0 entscheidend durch und bereite den Endstand vor.

Das fiel auf: Köln scheitert an eigener Ineffizienz

Die Geißböcke dominierten die Anfangsphasen in beiden Durchgängen und hatten die klar besseren Chancen. Dortmund agierte über weite Strecken ungewohnt passiv, aber auch ohne Topstürmer Erling Haaland eiskalt vor dem Tor. Das unterstreicht die Torschussstatistik: 21:8 für Köln.

Die Statistik: 6

Sechs Heimspiele 2021/22 - sechs Heimsiege. Der BVB-Startrekord erneut eingestellt. 2013/14 unter Jürgen Klopp, 2003/04 unter Matthias Sammer und 1994/95 unter Ottmar Hitzfeld gelangen ebenfalls sechs Heimdreier zum Start einer Bundesliga-Saison.

