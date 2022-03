Fußball

Borussia Dortmund - Marco Rose spricht über Krieg in der Ukraine: "Man kann nicht sachlich bleiben"

BVB-Trainer Marco Rose äußerte sich im Vorfeld des Duells mit Arminia Bielefeld zur russischen Invasion in die Ukraine und die Corona-Pandemie. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine könne man "nicht sachlich bleiben", sagte er.

