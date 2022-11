"Mentalität einzufordern, das muss auch von den Verantwortlichen kommen", klagte Effenberg in seiner Kolumne für "Sport1" die Dortmunder Führungsetage an.

Laut dem 54-Jährigen könnte dem BVB ein Blick nach München helfen: "Als es beim FC Bayern kürzlich nicht so lief mit den vielen Unentschieden, da kamen Leute wie Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic aus der Deckung. Da wurden die Spieler angezählt, und die haben dann darauf reagiert", stellte der Ex-Nationalspieler fest und ergänzte: "Das sehe ich eben bei Dortmund nicht so."

Besonders von seinem ehemaligen Mitspieler Matthias Sammer, beim BVB in beratender Funktion aktiv, fordert Effenberg mehr Hingabe:

"Dabei muss beim BVB doch auch von Matthias Sammer mal was kommen - den sehe und höre ich einfach nicht. Er müsste schon deutliche Worte an die Jungs richten, dann wachen sie vielleicht auf."

Hamann: "Das sind Spieler, die kannst du nicht gebrauchen"

Auch "Sky"-Experte Didi Hamann sparte nicht mit Kritik an den Schwarz-Gelben. Der 49-Jährige tadelte beim Pay-TV-Sender die BVB-Profis: "Wenn ich Dortmund die letzten Wochen und Monate anschaue: Ein Emre Can hat 20 Millionen gekostet, ein Hazard hat knapp 40 gekostet, ein Malen hat auch über 20 gekostet. Das sind Spieler, die kannst du nicht gebrauchen. Die werden Dortmund nicht dorthin bringen, wo sie hinwollen."

In der Folge sollte man bei den genannten Akteuren an einen Verkauf denken, so Hamann. Das könnte sich aber schwer gestalten, da diese "ordentliche Verträge" hätten. Daher würde es "wahrscheinlich unheimlich schwer, diese Spieler loszuwerden", sagte der TV-Experte.

Hamann: BVB sollte Bellingham-Verkauf im Winter in Betracht ziehen

Nicht ganz so schwer dürfte ein Geschäft bei Jude Bellingham werden. Das Supertalent steht auf der Wunschliste vieler internationaler Topklubs. Nach Ansicht von Hamann sollte man auch an dieser Stelle einen Verkauf in Betracht ziehen.

"Wenn jetzt einer kommt im Winter und sagt: 'Den Bellingham hole ich und ich zahle unmoralisches Geld.' Was möglicherweise einer macht, weil er denkt: 'Wenn ich ihn jetzt nicht hole, dann kriege ich ihn im Sommer nicht.' Dann würde ich überlegen, ob ich ihn im Januar hergebe", so der ehemalige Nationalspieler.

