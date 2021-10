Der Hintergrund: Den BVB-Fans ist das dritte Trikot von Borussia Dortmund, das in der Champions League zum Einsatz kommt, ein Dorn im Auge. Bei der gewagten Kollektion des Ausrüsters "Puma" sollte ursprünglich nur "BVB 09" quer auf der Brust stehen – das Vereinslogo sollte komplett fehlen.

Dagegen hatten die Fans schon im Sommer protestiert und von Marketingchef Carsten Cramer das Versprechen bekommen, dass das Logo noch eingefügt werde. Beim ersten Königsklassenspiel der Borussen war das Logo dann aber nur wasserzeichenartig aufs Trikot geprägt worden und so kaum zu sehen. Wieder protestierten die Fans. Erst jetzt im Heimspiel gegen Sporting (1:0) war das Logo dann richtig auf dem Trikot sichtbar.

Erling Haaland in der früheren Version des Trikots mit durchsichtigem Logo. Fotocredit: Getty Images

"Uns ist da ein Fehler unterlaufen" gilt in der BVB-Fanszene mittlerweile als Running Gag. Diesen Satz hatte Cramer 2015 getätigt, als der Klub einen Spruch von Vereinslegende Alfred Preißler in der Nähe des Signal Iduna Parks durch einen Werbeslogan ersetzt hatte.

BVB entfernte Protestbanner der Fans

Am Dienstag hatten BVB-Fans zudem mit einem Banner gegen die Reformen der Champions League protestieren wollen. Laut "Bündnis Südtribüne Dortmund" war dieses Banner jedoch von Vereinsseite entfernt worden, was die Organisation am Donnerstag scharf in einer Stellungnahme kritisierte.

"Es macht fassungslos, wie unverforen man beim BVB auf Zuruf der UEFA ein ganzes Aufgebot von Ordnern losschickt, um ein mit keinem Wort beleidigendes oder anstößiges Banner einzukassieren", hieß es darin.

Und weiter: "Wieder einmal drängt sich vielen Borussen der Eindruck auf, dass die vielbeschworene Nähe zu den Fans nur Fassade ist, die sofort bröckelt, sobald Geschäftsinteressen vermeintlich bedroht sind. Wichtiger ist offensichtlich, es sich nicht mit den Big Playern zu verscherzen und sich für die Zukunft alle Optionen offen zu halten."

