Und dafür, dass es nach der Bekanntgabe in Mönchengladbach für den Rest der Saison steil bergab ging. "Ich konzentriere mich aufs Wesentliche: die Arbeit, die Aufgaben. Nebenher freue ich mich auf eine Menge Leute, die sich auch freuen, mich zu sehen", sagte Rose.

Linksverteidiger Nico Schulz steht für das Spiel "möglicherweise" wieder zur Verfügung. Emre Can und Julian Brandt werden wie Dan-Axel Zagadou noch fehlen, sind aber laut Rose "auf einem ganz guten Weg".

Der BVB-Trainer hatte Gladbach in seiner ersten Saison in die Champions League geführt. In der vergangenen Spielzeit verpasste er mit dem Klub die Europapokalplätze.

Bundesliga Neue wichtige Rolle? Bundesligist bemüht sich wohl um Mario Gomez VOR 4 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: So reagiert Barça-Boss Laporta auf den seltsamen Koeman-Auftritt

(SID)

Bizarre PK: Koeman verliest XXL-Statement - keine Fragen erwünscht

Bundesliga Lewandowski verrät: "Was ich damals angefangen habe, bringt Erfolg" VOR 4 STUNDEN