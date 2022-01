Insgesamt gehe es nach Öffnung des Transferfensters am Neujahrstag "sehr ruhig" zu. "Das Telefon klingelt nicht so häufig wie zuvor", sagte Kehl.

Bei den Spielern und Trainer Marco Rose hat Kehl eine "große Motivation und große Vorfreude" auf die Rückrunde festgestellt.

Angesichts von neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München gehe es für den BVB in erster Linie darum, "die Champions League auch zu sichern". Man habe aber "den Kampf in der Liga und allen anderen Wettbewerben noch nicht aufgegeben", so Kehl.

Der DFB-Pokalsieger startet am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker ) bei Eintracht Frankfurt in die Rückrunde.

