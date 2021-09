Im Vorfeld des Bundesliga-Duells zwischen Borussia Dortmund und der TSG 1899 Hoffenheim produzierte der Streaming-Dienst "DAZN" ein sechsminütiges Matchday-Feature über Jude Bellingham. Er selbst kommt zu Wort, Mutter und Mitbewohnerin Denise lobt ihren Sohn für dessen Bodenständigkeit und Demut. Am Ende des Interviews lässt der 18-Jährige seine Blicke durch den leeren Signal-Iduna Park schweifen, untermalt wird die Szenerie von dem Fußball-Evergreen "You’ll Never Walk Alone". Eine Vorahnung?

Der Song läuft in Dortmund vor jedem Heimspiel, der Verein, der aber eigentlich für die Hymne bekannt ist, ihren Titel sogar im Logo verankert hat, ist der FC Liverpool. Der englische Traditionsverein soll sich intensiv mit Bellingham auseinandersetzen und sogar gewillt sein, den Mittelfeldmann zum Rekordeinkauf zu machen. Der "Daily Star" nennt eine mögliche Ablösesumme von 93 Millionen Euro. Manchester United und der FC Chelsea sollen ebenfalls ihren Hut in den Ring geworfen haben.

Dass die Schwergewichte von der Insel um die Dienste des Engländers buhlen ist nicht verwunderlich. Binnen anderthalb Jahren hat sich Bellingham beim BVB etabliert, unter Neu-Trainer Marco Rose kam er bislang in jedem Pflichtspiel der laufenden Saison zum Einsatz und steuerte dabei einen Treffer sowie drei Vorlagen bei. "Jude ist ein super Junge, sehr wissbegierig, unglaublich ehrgeizig, fast schon jähzornig", sagte Rose jüngst über ihn. Der Coach ergänzte: "Er hat unglaubliche Qualität und einen guten Witz. Er ist ein wichtiger und guter Spieler, den wir in Teilbereichen noch weiterentwickeln können. Das weiß er auch, deswegen spielt er bei uns."

Wenn es nach den BVB-Verantwortlichen geht, soll die Entwicklung selbstredend langfristig in Schwarz-Gelb vorangetrieben werden. Dass Michael Zorc, Hans-Joachim Watzke und Co. standhaft bleiben können, sobald die ganz Großen anklopfen, stellten sie kürzlich jedenfalls bei Erling Haaland unter Beweis. Allen Gerüchten und angeblichen Offerten zum Trotze, machten sie deutlich, dass die norwegische Lebensversicherung noch mindestens ein weiteres Jahr für den amtierenden Pokalsieger auflaufen werde.

BVB-Talent-Manager: "Schwer, ihn zu ersetzen"

Bellingham, der im Sommer 2020 als 17-Jähriger für satte 23 Millionen Euro von Birmingham City ins Ruhrgebiet wechselte, verlängerte unlängst seinen Vertrag bis 2025 . Das Arbeitspapier soll dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel beinhalten. Dortmund befindet sich bei etwaigen Angeboten also in einer komfortablen Verhandlungsposition. Dass Bellingham mittlerweile maßgeblich für das Spiel der Borussia ist, weiß auch Dortmunds Talente-Manager Otto Addo. "Im Moment ist es schwer, ihn zu ersetzen", sagte er im Gespräch mit "The Athletic" und nannte Bellinghams Entwicklung im positiven Sinne "wirklich erschreckend".

Im Vergleich zu seiner Anfangszeit in der Bundesliga, als der Youngster bisweilen ungestüm zu Werke ging, warte er mittlerweile mit der richtigen Balance auf. "Er war zu heißblütig. Aber er hat dieses Risiko reduziert, weil er gelernt hat, etwas geduldiger zu sein", analysierte Addo.

Jude Bellingham - Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Es gebe "kaum einen Spieler", der so viele wichtige Zweikämpfe gewinne wie Bellingham. Tatsächlich spricht auch die dazugehörige Statistik Bände: In der Bundesliga gewann Bellingham bereits 45 direkte Duelle, nur Wataru Endo (49/VfB Stuttgart) und Mohamed Simakan (49/RB Leipzig) haben diesbezüglich bessere Zahlen vorzuweisen.

Neben seiner Zweikampfstärke, seiner herausragenden Technik und dem guten Auge für die Teamkollegen, zähle noch ein weiterer wichtiger Aspekt zu Bellinghams Portfolio. Er bringt das mentale Rüstzeug für eine große Karriere mit: "Er ist unglaublich selbstbewusst, das hilft ihm, immer auf hohem Niveau Leistung zu bringen und Fehler einfach abzuschütteln."

England feiert Bellingham: "Unglaublich talentiert"

Bellingham überzeugt in Deutschlands Beletage, in seiner Heimat England ist hingegen ein echter Hype um das Top-Talent entstanden. Mitte Juni avancierte er zwischenzeitlich zum jüngsten Spieler der EM-Geschichte , ehe er sechs Tage später von Kacper Koslowski abgelöst wurde, gegen Andorra feierte er zuletzt sein Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel für die Three Lions.

"Hervorragend. Ein unglaublich talentierter junger Fußballer", schwärmte England-Ikone Gary Lineker via Twitter, ManUnited-Legende Roy Keane sagte: "Auf ihn sollte man künftig ein Auge werfen" und Ex-Arsenal-Profi Ian Wright prophezeite: "Wenn man ihn richtig einsetzt, haben wir einen Mittelfeldspieler, der viele Probleme im Weltfußball verursachen wird."

Auch die englische Presse feierte "das Ass in Southgates durchmischtem England-Paket" ("Guardian"). Die "Times" schrieb: "Jude Bellingham gehört ins Zentrum von Englands Zukunft“, der Independent titelte ganz ähnlich. Bellingham sei "bereit, die Gegenwart und Zukunft von Englands Mittelfeld zu sein."

Bellingham mit klarer Kante gegen Rassismus

Aber Bellingham glänzt nicht nur auf dem Rasen, wirkt nicht nur mit dem Ball am Fuß besonders reif. Auch abseits des Platzes beweist er klare Kante. Nachdem er von Teilen der ungarischen "Karpaten Brigade", einer faschistoid auftretenden Hooligan-Gruppierung mit Affenlauten verhöhnt wurde , schrieb er auf Twitter: "Beschimpfungen sind Teil des Spiels und werden es immer sein, bis angemessene Strafen von denen, die die Macht dazu haben, in Kraft gesetzt werden. Wir können Hass nicht siegen lassen, keep smiling!"

Bereits Mitte Juli, nachdem seine drei Mannschaftskameraden Bukayo Saka, Marcus Rashford und Jadon Sancho aufgrund ihrer verschossenen Elfmeter im EM-Finale rassistisch beleidigt worden waren, wurde Bellingham in den Sozialen Medien deutlich: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Ich bin stolz darauf, Teamkollegen mit so einem Charakter zu haben“, schrieb Bellingham. "Es braucht große Eier, sich freiwillig für einen Elfmeter zu melden. Rassismus ist schmerzhaft, aber nicht überraschend. Ich werde niemals müde zu sagen, dass mehr dagegen getan werden muss. Erzieht und kontrolliert die Plattformen."

Bellingham lebt "You’ll Never Walk Alone" schon in jungen Jahren vor. Die BVB-Fans werden hoffen, dass er den Gassenhauer noch lange Zeit in Dortmund zu hören bekommt.

