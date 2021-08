Denn: Manchester United will Dalot angeblich nicht verkaufen, da die Red Devils den Rechtsverteidiger als Back-up für den gesetzten Aaron Wan-Bissaka einplanen. Zudem kündigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc an, dass Dortmund in dieser Transferperiode aufgrund der Corona-Verluste eigentlich keine großen Transfers mehr tätigen wolle.

Dalot, der vor drei Jahren vom FC Porto zu United wechselte, steht bei den Engländern noch bis 2023 unter Vertrag, schaffte es allerdings nicht, nachhaltig dort Fuß zu fassen. Vergangene Saison war er an den AC Mailand ausgeliehen, dort zählte er zum Stammpersonal.

Bei Manchester United hat der Portugiese hingegen keinen Platz in der ersten Elf, so saß er die ersten beiden Ligaspiele die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Premier League Endgültiger Bruch zwischen Ronaldo und Juve? City-Transfer rückt näher VOR EINER STUNDE

Allerdings soll Borussia Dortmund nicht der einzige Klub sein, der Interesse am Portugiesen hat. Auch der AC Mailand, für den Verein Dalot vergangene Saison auflief, und der FC Bayern sollen den Defensivspieler auf dem Wunschzettel haben.

Eurosport-Check: Für den BVB könnte es ein Vorteil sein, dass Dalot bei United nicht zum Stammpersonal zählt. Denn der Rechtsverteidiger, der beim AC Mailand 33 Pflichtspiele absolvierte, will auch diese Saison Spielzeit bekommen - in Dortmund würde er diese voraussichtlich auch kriegen. Allerdings ist fraglich, ob Manchester United den 22-Jährigen überhaupt gehen lässt. Zudem ist der BVB nicht der einzige Klub mit Interesse an dem Portugiesen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Gespräche zwischen den Parteien entwickeln.

Transferwahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Und jährlich grüßt das Murmeltier: FCB weckt Erinnerungen an 2020

Kehl über Dortmunds CL-Gegner: "Wird emotional zugehen"

La Liga Real erhöht Angebot: Transfer offenbar kurz vor dem Abschluss VOR 3 STUNDEN