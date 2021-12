Die Social-Media-Abteilung von Borussia Mönchengladbach war im Vorfeld des Duells mit dem SC Freiburg mit Blick auf die Historie gut vorbereitet. Eine große 17 war auf einer Grafik zu sehen, die am Samstagabend verbreitet wurde. Die "Zahl des Spiels". 17 Heimspiele in Serie hatten die Fohlen gegen die Breisgauer nicht mehr verloren.

Die letzte Niederlage, damals noch am altehrwürdigen Bökelberg, datierte vom 1. April 1995 (1:2). Gegen keinen anderen Klub wies Gladbach eine längere Ungeschlagen-Serie auf. Alleine aufgrund dieser Mutmacher-Statistik durfte eigentlich nichts schiefgehen.

Außerdem warteten die Gladbacher mit einem weiteren Trumpf auf: In dieser Saison musste die Mannschaft von Trainer Adi Hütter noch keine einzige Heimniederlage hinnehmen (vier Siege, zwei Remis). Als einziger Bundesliga-Klub wohlgemerkt.

Dass sich derlei Zahlen manchmal ganz schnell in Wohlgefallen auflösen können, mussten die Protagonisten vom Niederrhein schon kurz nach Anpfiff feststellen. Nach fünf Minuten prangte ein 0:2 auf der Anzeigetafel im Borussia Park, eine Viertelstunde später hatten die Gäste ihre Torausbeute verdoppelt, die ersten Heim-Fans machten sich bereits auf den Heimweg – und bekamen nicht mit, dass Freiburg in Minute 25 mit dem 5:0 seinen ersten von zwei Rekorden aufstellte.

Novum: Auswärts-Team führt 6:0 nach 25 Minuten

Noch nie war es einem Auswärts-Team in der Bundesliga-Geschichte gelungen, in derart kurzer Zeit derart hoch in Front zu liegen. Vor der Pause machte das Team von Christian Streich sogar noch das halbe Dutzend voll. 6:0 nach 45 Minuten – seit dem 29. April 1978 hatte es diesen Spielstand im deutschen Oberhaus zur Halbzeit nicht mehr gegeben. Seinerzeit führte Gladbach selbst gegen Borussia Dortmund mit ebenjenem Ergebnis. Am Ende hieß es damals 12:0. Der bis heute höchste Sieg seit Bestehen der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach ging gegen den SC Freiburg mit 0:6 unter Fotocredit: Getty Images

Weil Freiburg nach dem Seitenwechsel Gnade walten ließ und Gladbach immerhin etwas Gegenwehr zeigte, blieb es letztlich beim 6:0. Dennoch Bestwert für den SCF, nie zuvor hatte der Klub in Deutschlands Beletage sechs Treffer erzielt, nie zuvor höher gewonnen.

"Skurril": Steich bleibt nüchtern

Coach Streich gab sich im Nachgang zwar angetan vom Auftritt seines Teams, wusste das Geschehen aber auch einzuordnen. "Das war fast schon etwas skurril", sagte er bei "DAZN" und ergänzte: "Jede Aktion von uns hat zu Toren geführt. Das ist nicht erklärbar. Die Mannschaft hat mutig gespielt, wir haben uns dazu entschlossen, so zu spielen. Dafür sind wir belohnt worden." Badische Nüchternheit.

Torschütze Nico Schlotterbeck kündigte immerhin an, noch zwei, drei Gläser zu trinken, um den denkwürdigen Abend zu verarbeiten. "Das war surreal", erklärte der Innenverteidiger. "Gladbach kam kaum in die Zweikämpfe und plötzlich stand es 6:0."

Nicht nur die Freiburger dürften sich die Augen gerieben haben, wie einfach das alles ging.

Eberl: "Was für eine Scheiße passiert hier gerade?"

Während Streich und Co. sich beinahe schon in Demut übten, fand die Gegenseite deutlichere Worte. Allen voran Sportdirektor Max Eberl sparte nicht mit Kritik. "Was ich gedacht habe? 'Was für eine Scheiße passiert hier gerade? Warum wehren wir uns nicht, warum verfallen wir in eine solche Lethargie?' Das hab ich gedacht", gab der 48-Jährige einen Einblick in seine Gefühlswelt. Er schob nach: "Du denkst: 'Vor fünf Wochen haben wir hier noch 5:0 gegen die Bayern gewonnen.'"

Der SC Freiburg überrollte Borussia Mönchengladbach Fotocredit: Getty Images

Gladbach-Trainer Hütter war noch merklich mitgenommen, als er vor die Kameras trat. "Ich möchte für unser Auftreten um Entschuldigung bitten. Das ist nicht zu akzeptieren", sagte der Österreicher. Hütter weiter: "Jetzt gerade bin ich unglaublich enttäuscht, vor allem für die Fans. Wir haben sie enttäuscht. Das haben wir alle in der Form noch nicht erlebt. Ich habe da keine Erklärung für."

Besonders die beisspiellose Anfälligkeit bei Standardsituationen sorgte bei den Gladbachern für Kopfschütteln. Vier der sechs Gegentore resultierten aus ruhenden Bällen, in der bisherigen Spielzeit hatte die Borussia bis dato insgesamt drei Standard-Gegentore kassiert.

"Wir haben eine absolute Scheiße gespielt"

"Freiburg spielt die Bälle super rein, das wissen wir. Aber wir sind nicht mitgegangen, nicht hochgegangen. Sie mussten keinen Aufwand betreiben, um die Dinger reinzumachen", ärgerte sich Patrick Herrmann, der beim Stand von 0:5 nach 30 Minuten eingewechselt worden war.

Schließlich brachte er es prägnant auf den Punkt: "Wir haben eine absolute Scheiße und Katastrophe gespielt!"

