Nun werden vor allem der ehemalige Hamburger Bundesliga-Profi Vincent Kompany (36, zuletzt RSC Anderlecht) und der England-erfahrene Daniel Farke (45) als Trainer bei den Fohlen gehandelt. "Wir sind mit diversen Kandidaten im Gespräch", betonte Virkus - bevor er die 1391 stimmberechtigten Mitglieder über den Korb von Favre informierte.

Klar ist auch, dass der Name Favre natürlich auch die Transferaktivitäten der Borussia - wahrscheinlich positiv - beeinflusst hätte. Der Re-Start bei der Trainersuche könnte auch die Arbeit von Virkus und seinen Mitstreitern nicht gerade einfacher gestalten.

"Sie können sicher sein, dass wir das so schnell wie möglich erledigen wollen. Aber: Da wir in den letzten drei Jahren keine guten Entscheidungen getroffen haben, was den Trainer angeht, ist es immens wichtig, dass wir eine gute Entscheidung treffen", sagte er. Dies sei allerdings ausdrücklich nicht als Kritik an Vorgänger Max Eberl gemeint, betonte Virkus.

Gladbach-Sportdirektor: "Müssen auf den Markt reagieren"

Fakt ist allerdings, dass weder Marco Rose (zu Borussia Dortmund) noch Adi Hütter (Abschied nach einer Saison vor zweieinhalb Wochen) wirklich erfolgreich waren. Die Zeit drängt, gleichzeitig muss der Schuss bei der Trainersuche aber auch sitzen.

Der Sportdirektor hat klare Vorstellungen: "Wir müssen auf den Transfermarkt reagieren. Immer mit der Zielsetzung, Abgänge zu ersetzen und neue Qualitäten zum Kader hinzuzufügen. Insbesondere Schnelligkeit und Führung." Da die Gladbacher aber das Geschäftsjahr 2021 mit einem Minus von 14,6 Millionen Euro abgeschlossen haben, wachsen auch hier die Bäume nicht in den Himmel.

Gladbach setzt auf Drei-Säulen-Modell

Dabei spielen selbst ausgebildete Nachwuchsleute eine zentrale Rolle. "Wir bauen auf das Drei-Säulen-Modell aus Strukturspielern, Top-Talenten und Eigengewächsen", sinnierte Virkus, gab allerdings auch zu, dass die "dritte Säule zuletzt zu kurz gekommen" sei. Deswegen sei es "unsere Aufgabe, diese Säule wieder zu befeuern". Dabei übernimmt natürlich der neue Chefcoach eine ganz zentrale Rolle.

Favre, von 2011 bis 2015 schon in Gladbach tätig, steht als feste Größe für eine bestimmte Fußball-Vision. Das soll der künftige Coach auch. "Wir wollen den Borussia-typischen Fußballansatz stärker fokussieren. Dafür brauchen wir mehr Ballbesitz, Spielintelligenz, Stabilität und Aktivität", analysierte Virkus, der von einem "Übergangsjahr" für die Borussia sprach: "Wir brauchen Zeit, um uns dann mit Anlauf wieder größeren Zielen zu stellen."

