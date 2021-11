Der Auftakt in den 11. Spieltag begann für Borussia Mönchengladbach eigentlich denkbar unglücklich. Bereits nach einer halben Stunde musste Adi Hütter zwei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Nach Zweikämpfen konnten Niko Elvedi (26.) und Breel Embolo (30.) nicht mehr weitermachen. Mainz war bis dahin besser im Spiel. Vergab durch Jonathan Burkardt (10., 23.) und Karim Onisiwo (15.) beste Chancen auf die Führung, verfehlten aber jeweils denkbar knapp.

Nach zahlreichen Unterbrechungen aufgrund der Verletzungen war der Spielfluss dahin und Gladbach plötzlich besser im Spiel. Ramy Bensebaini zog aus der Distanz ab, Robin Zentner ließ den eigentlich harmlosen Abschluss nur nach vorne abprallen, der für Elvedi eingewechselte Florian Neuhaus staubte ab (38.). Die Nullfünfer wirkten beeindruckt vom Gegentreffer und legten durch Bensebaini per Kopf fast das 2:0 nach, der Ball verfehlte den Pfosten allerdings knapp (42.).

Der Spielfluss und die Chancen waren wieder zurück. Mainz vergab seine letzte Chance vor der Pause durch Onisiwo. Bensebaini rettete, nachdem auch Yann Sommer Unsicherheiten zeigte und nur nach vorne abprallen ließ (44.).

In der Nachspielzeit hatte Marcus Thuram die letzte Gelegenheit auf einen Treffer, schoss aber ebenfalls knapp am Tor vorbei (45.+4).

Nach der Pause kam Mainz erneut schwungvoll aus der Kabine. Jae-Sung Lee als Erster am in der zweiten Halbzeit überragenden Sommer (47.). Nur Minuten später führte ein erneutes Zusammenspiel zwischen Onisiwo und Burkardt nicht zum Erfolg (51.).

Gladbach fing sich dann ein wenig, bevor die Hausherren erneut auf den Ausgleich drängten. Immer wieder ging es von Onisiwo auf Burkardt, doch es fehlten weiter Zentimeter (60., 62.). Gladbach bekamt weiter keinen Zugriff und Sommer parierte sensationell gegen Lee und Burkardt (64. 65.).

Als das Spiel wie im ersten Durchgang erneut drohte abzuflachen, zog sich Gladbach wieder weit zurück und Mainz kam durch ein Traumtor zum verdienten Ausgleich. Dominic Widmer schlenzte den Ball mit der Innenseite sehenswert in den Knick (76.). Mainz blieb aktiver, kam aber zu keiner weiteren Chance, um die verdienten drei Punkte mitzunehmen. Die Gäste mussten sich bei ihrem Torhüter bedanken, der zumindest den einen Punkt rettete.

Elvedi kam auf Krücken Mitte der zweiten Hälfte zurück ins Stadion. Den Genesungswünschen - auch Richtung Embolo - kann man sich nur anschließen.

Das fiel auf: Mainz nach Wechseln aus dem Spiel, in der zweiten Hälfte wieder tonangebend

Nachdem Mainz deutlich besser ins Spiel kam und Gladbach früh wechseln musste, rechneten viele der Anwesenden wohl mit der baldigen Führung zugunsten der Hausherren. Es kam anders: Gladbach war nach den zahlreichen Unterbrechungen deutlich besser im Spiel und ging sogar in Führung durch den eingewechselten Neuhaus, der zuletzt keinen einfachen Stand am Niederrhein hatte. Mainz brauchte, um sich vom Rückstand zu erholen und um wieder in die Partie zu finden. Das gelang dann eindrucksvoll nach dem Seitenwechsel. Gladbach fand in der zweiten Hälfte praktisch nicht statt. Die Rheinhessen machten am Ende zu wenig aus der deutlichen Überlegenheit.

Die Statistik 4

Gladbach holte zehn von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Spielen in Mainz und blieb somit auch das vierte Spiel in Serie in Rheinhessen ohne Niederlage. Mainz sammelte vier Punkte aus den letzten beiden Bundesligaspielen mit Mönchengladbach, gewann allerdings nur eines der vergangen elf Partien gegen die Elf vom Niederrhein im Oberhaus.

