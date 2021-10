"Man verdient mit seinem Körper Geld - und zwar ziemlich viel", so Seifert. Insofern habe er "wenig Verständnis dafür, wenn man sich nicht impfen lässt".

Die Impfquote in der Bundesliga liegt laut Seifert auf der Basis von freiwilligen Angaben bei 94 Prozent. Dabei werden neben den Spielern auch Trainer oder Betreuer berücksichtigt. Die Quote sei "ziemlich gut", sagte der DFL-Boss. Es stehe "viel auf dem Spiel. Ich glaube persönlich, dass eine Impfung ziemlich sinnvoll ist".

Seifert, auf den nach seiner Amtszeit bei der DFL zum Jahresende Donata Hopfen folgt, begrüßte zudem die zunehmende Zahl an Fans in den Stadien. "Das ist fast schon wieder der Punkt, auf den wir hingearbeitet haben", sagte er: "Der Schritt jetzt, und zwar nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Hallen, in den Theatern, in den Kinos, in den Restaurants, ist meinem Verständnis nach überfällig."

(SID)

