Voraussetzung dafür ist eine 2G- oder 3G-Plus-Regelung, die von Nicht-Geimpften oder -Genesenen die Vorlage eines PCR-Tests erfordert. Dies müsse am Einlass streng kontrolliert werden, heißt es in der Mitteilung im Anschluss an die Kabinettsitzung.

(SID)

