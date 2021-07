Publiziert 02/07/2021 Am 15:32 GMT

Auf dem Rasen will Hütter den Fans einen "begeisternden und attraktiven Fußball" bieten, dafür habe er schon bei seinen vorherigen Stationen gestanden. "Aber klar: Die Leute in Gladbach wünschen sich nicht nur schönen Fußball, auch das Ergebnis muss passen. Beides ist das Ziel", sagte der Österreicher.

Die Borussia hatte für Hütter eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt gezahlt. Sportdirektor Max Eberl bezeichnete den neuen Coach am Freitag als den "am besten passenden Trainer" für den Verein.

"Er ist ein Trainer mit einer Idee von Fußball, die unserem Kader sehr nahe kommt. Er passt wunderbar als Persönlichkeit zu unserem Verein. Er ist ein toller Mensch mit einer gleichzeitig großen Fachlichkeit", sagte Eberl.

EURO 2020 Nach Portugals EM-Aus: Félix am Sprunggelenk operiert VOR EINER STUNDE

Mönchengladbach (SID) Auf seine geliebten Berge muss Adi Hütter am flachen Niederrhein verzichten. "Man kann hier ja mit dem Fahrrad bis weit nach Holland fahren", sagte der Österreicher am Freitag bei seiner Vorstellung als neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach und schmunzelte. Hoch hinaus will Hütter mit den Fohlen dennoch. "Wieder die europäischen Plätze angreifen" wolle er, sagte der 51-Jährige nach einer zuletzt eher enttäuschenden Saison der Borussia.

Namehafte Vorgänger

Seine Hausaufgaben hat Hütter jedenfalls gemacht. "Ich weiß, dass ich hier in große Fußstapfen trete", sagte der Ex-Coach von Eintracht Frankfurt und zählte eine Reihe seiner namhaften Vorgänger auf: "Weisweiler, Heynckes, Lattek, Favre, Hans Meyer. Das waren tolle Persönlichkeiten." Seit Freitag steht nun Adi Hütter in dieser Reihe und muss die gewohnt großen Erwartungen des Gladbacher Umfelds erfüllen.

Noch wohnt Hütter im Hotel direkt am Stadion - unmittelbar über dem Vereinsmuseum, in dem die große Vergangenheit des fünfmaligen Meisters mit Händen zum Greifen ist. Er wolle erst einmal "die Luft des Vereins einatmen", sagte der Coach.

Die Rückkehr nach Europa sei daher das große Ziel, so Hütter. "Ich weiß, dass die Ansprüche hier hoch sind. Diese Ziele müssen, können und dürfen wir uns auch setzen, dass wir um die internationalen Plätze kämpfen. Das ist auch mein Anspruch", sagte der nach Dick Advocaat, Jos Luhukay und Lucien Favre vierte ausländische Trainer der Borussia-Geschichte.

Für dieses Ziel wird Hütter nun gemeinsam mit Eberl am Kader feilen. Weil der Transfermarkt aber wohl erst nach der EM richtig in Gang kommen wird, brauchen beide noch Geduld. Auch bei der Borussia sind noch viele Fragen offen, vor allem die Zukunft von Nationalspieler Matthias Ginter ist ungewiss.

"Grundsätzlich ist schon eine sehr gute Mannschaft vorhanden. Es kann natürlich immer passieren, dass noch der eine oder andere Transfer passiert. Aber der Verein ist super vorbereitet", sagte Hütter. Heißt: Wenn ein Spieler geht, werde die Borussia die nötigen Mittel haben, um einen adäquaten Ersatz zu finden.

Max Eberl jedenfalls wirkte entspannt wie lange nicht mehr, auch wenn das anstrengende Transferfenster noch vor ihm liegt. Die wichtigste Aufgabe ist ihm schließlich mit der Hütter-Verpflichtung schon gelungen.

Das könnte Dich auch interessieren: Messi ohne Arbeitgeber: Warum ein neuer Vertrag bei Barça kompliziert wäre

(SID)

Rose hätte Terzic gerne als Co-Trainer behalten und will ihn "anzapfen"

EURO 2020 "Gewitter im Nachwuchsbereich": DFB droht böses Erwachen VOR 2 STUNDEN