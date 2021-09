Bundesliga

Beim tabellarischen Topspiel des fünften Spieltags zwischen dem viertplatzierten 1. FSV Mainz 05 und dem Fünften SC Freiburg hatten beide Teams die Möglichkeit, ihren hervorragenden Saisonstart weiter zu vergolden.

Den Mannschaften war von Beginn an die Handschrift ihrer Trainer anzumerken. So standen sowohl Mainz als auch Freiburg sehr geordnet und ließen nur wenig zu. Die erste gute Gelegenheit hatten dann aber die Gäste, als Kevin Schade nach einer Ablage von Lukas Höler abzog, ein Mainzer Bein den Schuss aber noch abfälschte (15.). Die folgende Ecke köpfte Nico Schlotterbeck knapp neben das Tor.

Ein paar Minuten später meldeten sich dann auch die Nullfünfer vor dem gegnerischen Tor an. Nach einer flachen Hereingabe von Silvan Widmer wurde der Schuss von Adam Szalai gerade noch geblockt (20.). Auch beim Versuch von Jonathan Burkardt war noch ein Freiburger Bein dazwischen (23.).

Zumeist spielte sich das Geschehen aber im Mittelfeld ab. Im letzten Drittel fehlte beiden Teams dann zu oft die nötige Passschärfe. Kurz vor der Halbzeit hatte Jean-Paul Boetius nochmal einen Abschluss. Die Direktabnahme des Niederländers von der Sechzehnerkante stellte SC-Keeper Mark Flekken aber vor keine Probleme (41.).

Die Mainzer kamen mit mehr Schwung aus der Kabine, während Freiburg nun vermehrt auf Konterfußball setzte, sich aber immer seltener befreien konnte. Und so hatte Burkardt auch die große Chance auf den Führungstreffer. Der U21-Nationalspieler zog nach einem Steilpass aus halblinker Position auf das Tor zu, seinen Schuss parierte Flekken aber glänzend mit dem Fuß (57.).

Die Mainzer hatten aber jetzt Blut geleckt und liefen weiter an. Onisiwos Kopfball nach einer Ecke wurde geblockt (67.), kurz darauf rutschte der zur Halbzeit eingewechselte Nationalspieler beim Abschluss von der Strafraumkante weg (68.). Etwas später hätte dann fast ausgerechnet Innenverteidiger Jeremiah St. Juste die Führung besorgt. Der Niederländer überlistete die Freiburger Hintermannschaft mit einer feinen Ballmitnahme mit der Hacke und tauchte dann aus spitzem Winkel vor Flekken auf. Doch der Freiburger Schlussmann machte sich breit und blockte den Schuss (80.).

In der Schlussphase meldeten sich dann aber auch die Gäste nochmal. Robin Zentner wischte eine Ablage auf den wartenden Schlotterbeck noch gerade so aus der Gefahrenzone (84.). Und in der Nachspielzeit wurde es sogar noch gefährlicher. Nach einem Mainzer Freistoß konterte Freiburg. Anton Stach verschätzte sich bei einer Flanke. Vincenzo Grifo zirkelte den Ball auf das lange Eck, doch Zentner bekam noch die Hände dran (90.+4).

Damit blieb es beim am Ende leistungsgerechten 0:0, mit dem beide Teams auch leben können. Mainz hat weiterhin nur zwei Gegentore, Freiburg bleibt nach fünf Spielen ungeschlagen.

Die Stimmen zum Spiel:

Martin Schmidt (Sportdirektor Mainz 05): "Das ist ein guter Punkt, den wir gerne nehmen. Die erste Hälfte war pro Freiburg, in der zweiten waren dann wir besser und hatten die richtigen Hochkaräter. In der 93. Minute kann es dann trotzdem noch nach hinten losgehen. Deshalb den Punkt zu nehmen und wenn man ein Spiel nicht gewinnen kann, dann muss man gucken, dass man es nicht verliert. Viermal zu Null - das gibt der Mannschaft Selbstvertrauen."

Jochen Saier (Sportvorstand SC Freiburg): "Wir wussten schon, dass Mainz in einer sehr guten Phase ist und sich sehr stabil präsentiert hat. Je länger das Spiel ging, desto mehr hat Mainz das Übergewicht bekommen. Deswegen sind wir in Summe zufrieden mit dem Punkt."

Das fiel auf: Defensive gewinnt Meisterschaften

Von der Meisterschaft sind sowohl Mainz 05 als auch der SC Freiburg am fünften Spieltag noch weit entfernt und dass die beiden Teams wirklich eine Rolle im Titelkampf spielen, scheint mehr als unwahrscheinlich. Dennoch haben beide einen hervorragenden Saisonstart hingelegt, was vor allem an der defensiven Stabilität lag. Die Nullfünfer stellen mit erst zwei Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga, Freiburg hat auch erst vier Treffer kassiert. Auch im direkten Duell wurde der Fokus auf das Abwehrverhalten gerichtet. Das spiegelte sich in vielen Zweikämpfen im Mittelfeld wider. Erst in der zweiten Hälfte wagte sich mit Mainz eine Mannschaft mehr aus der Deckung. Doch weder den Nullfünfern noch den Freiburgern kurz vor dem Ende wollte noch ein Treffer gelingen.

Der Tweet zum Spiel:

Nicht nur in Mainz, auch in den anderen Stadien außerhalb Münchens zeigten sich die Teams am Samstagnachmittag des fünften Spieltags wenig torgefährlich. Während die Münchner Bochum sechs Treffer einschenkten, gelang einzig Augsburg beim 1:0 gegen Gladbach noch ein weiterer Treffer.

Die Statistik: 14

Eigentlich ist der SC Freiburg der Lieblingsgegner der Mainzer. Gegen keine andere Mannschaft konnte der FSV in der Bundesliga so oft gewinnen wie gegen die Breisgauer (14 mal). Und nur gegen Hoffenheim gelang Mainz noch ein Treffer mehr als gegen Freiburg (46). Dieses Mal kamen weder ein Tor noch ein Sieg hinzu.

